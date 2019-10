Manovra, la mappa dei bonus e delle tasse

Il superbonus per chi non paga in contanti

Nell’ambito delle soluzioni per incentivare i pagamenti tracciabili rientra il superbonus che dal 2021 restituirà una quota dei pagamenti (si sta ancora ragionando se il 10% o il 19%) effettuati in modalità cashless direttamente sull’estratto conto del cliente. Secondo Il Sole 24 Ore, il superbonus sarà operativo in un perimetro predefinito. Di fatto, l’ambito applicativo del cashback, ossia della rimborsabilità delle spese tracciabili, potrebbe coincidere con quei servizi alla persona come, ad esempio, i piccoli lavori in casa di manutenzione ordinaria o le spese per la cura personale. Anche se spetterà al testo della manovra in via di definizione fissare il tetto delle spese che daranno diritto a un rimborso immediato. Di sicuro, con la soluzione del cashback viene meno l’ipotesi pure sul tavolo di una detrazione d’imposta che per essere riconosciuta avrebbe dovuto necessariamente transitare nel 730 e attendere il rimborso in busta paga tra luglio e agosto. Un piano cashless su cui il Governo investe tre miliardi nel 2021 e 2,8 miliardi nel 2022.

Un labirinto tra nuove e vecchie tasse

Per quanto riguarda invece le misure che determinano di fatto un aggravio fiscale, l’elenco è variegato. Tra casa, giochi e sigarette lo Stato punta a recuperare grazie alle nuove tasse non meno di cinque miliardi. Dall’abolizione della flat tax per professionisti e due milioni di partite Iva con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro, all’aumento da 50 a 150 euro delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari soggetti all’imposta di registro; dal taglio delle agevolazioni che colpirà anche le detrazioni fiscali al 19% (restano esclusi gli interessi passivi sui mutui) per i contribuenti che dichiarano redditi superiori a 100-120mila euro alla “sugar tax”, che non si applicherà alle merendine ma alle bibite gasate, all’applicazione dell’Iva al 22% sulle lezioni di scuola guida (a seguito di una sentenza della Corte di giustizia Ue). Fino alla “classiche” tasse sul tabacco (160 milioni arriveranno da un aumento di imposte su liquidi, bruciatori, trinciato e oltre 45 dalle sigarette) e stretta sui giochi. Un labirinto di nuovi e vecchi balzelli nel quale i cittadini dovranno inevitabilmente orientarsi.