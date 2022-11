Meloni: non va disturbato chi produce. Pronta a scelte, anche con costi in termini elettorali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quelli della manovra «sono interventi che incarnano una visione sociale» una visione che questo governo «condivide con la Confindustria». E «la gran parte delle risorse sono destinate alle realtà produttive per ribadire un principio troppo spesso messo in discussione: non può esistere welfare se a monte non c’è chi genera ricchezza» ha aggiunto Meloni parlando agli industriali veneti. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all’assemblea generale di Confindustria Veneto Est, che ha ammesso: «Sul taglio del cuneo c’è stato uno stanziamento significativo, sappiamo che non è sufficiente” e sappiamo che “ci vuole maggiore incisività, ma è una strada che abbiamo percorso subito.

«Non va disturbato chi produce»

Secondo la premier «le misure del governo perderanno di qualsiasi efficacia se non riusciremo a garantire alle imprese un contesto differente da quello fin qui trovato nel rapporto con lo Stato e il governo». Sin dal mio insediamento ho sottolineato due principi fondamentali: non disturbare chi produce, e rimettere al centro il confronto con i corpi intermedi» ha aggiunto la presidente del Consiglio, a proposito della manovra e della «attenzione ad aziende e lavoratori».

«Pronta a scelte, anche con costi in termini elettorali»

«Se l’industria va bene, allora va bene anche la nazione: poi spetta alla politica fare sintesi e assumersi responsabilità scelte. Io intendo assumermele anche se dovesse costare in termini elettorali. Siamo pronti a fare quello che è giusto per la nazione e non per noi. Lo dimostra anche la scelta operata sul Reddito di cittadinanza» ha detto la premier, sottolineando che con questa scelta «il governo intende ricostruire una cultura e un’etica del lavoro, e farlo insieme a chi fa impresa e chi produce, è un segnale importante»

«Pnrr a rischio se non si risolve su caro materiali»

Capitolo Pnrr. «Stiamo facendo una ricognizione opera per opera, gara per gara» delle opere previste dal Pnrr «le imprese devono sapere cosa verrà fatto per farsi trovare pronte, farsi trovare competitive. Fermo restando tutta la materia del caro materiali che stiamo affrontando perché in assenza di una capacità di saper affrontare a fondo questo tema purtroppo i soldi del Pnrr rischiano di non arrivare a terra».



«Italia produrrà energia, quel che serve va fatto»

Ad ogni modo «L’Italia deve tornare a produrre energia, quello che serve deve banalmente essere fatto» ha chiosato poi Meloni, che ha concluso: «Abbiamo bisogno delle energie migliori di questa nazione, Confindustria sono certa sarà protagonista di questo percorso. Le porte del governo saranno sempre aperte» per voi.