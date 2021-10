Manovra, le misure per i giovani: dal bonus prima casa a quello affitti, alla Carta cultura per i 18enni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il testo da prendere in considerazione sarà quello che sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale. Ma la bozza della manovra da trenta miliardi che ha registrato il via libera del Consiglio dei ministri annuncia già una serie di misure destinate ai giovani: dalla proroga degli sgravi prima casa per gli under 36 al bonus affitti per chi ha meno di trent’anni, alla carta Cultura per i 18enni, al maestro di ginnastica per due ore a settimana in quarta e quinta elementare, al bonus mobili, al congedo di paternità di dieci giorni. Il provvedimento rinvia invece il nodo delle tasse: la destinazione degli otto miliardi all'anno dal 2022 per il taglio dell'Irpef e dell'Irap, tra famiglie e imprese, si deciderà nell'iter parlamentare, probabilmente in un emendamento del Governo durante l’esame del Ddl al Senato.

Incentivi per acquisto prima casa

Sono prorogati da giugno a dicembre del 2022 gli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa da parte degli under36. Al Fondo di garanzia per la prima casa sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per il 2022.

Bonus affitti

Arriva il bonus affitti per i giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti: detrazione dell’affitto del 20% (fino a massimo 2.400 euro l’anno per chi ha redditi entro i 15.493,71 euro) anche se trovano una stanza, invece di un appartamento intero.

Carta cultura per i 18enni

Dal 2022 i 18enni avranno una Carta elettronica per le spese culturali. La manovra rende strutturale il bonus Cultura introdotto nel 2016. La bozza del Ddl di Bilancio giunta sul tavolo del Consiglio dei ministri prevedeva un tetto di reddito di 25mila euro annui. Il paletto è poi saltato. Vengono stanziati 230 milioni l’anno per i 18enni residenti e in possesso di permesso di soggiorno. La Carta, il cui importo sarà fissato con decreto ministeriale, varrà per teatri, cinema, concerti, libri, quotidiani, musica e film, mostre, aree archeologiche e parchi, ma anche corsi di musica, teatro e lingua. Per le violazioni è prevista disattivazione della carta e cancellazione dall’elenco degli accreditati.

Sport alle elementari

Arriva il maestro di ginnastica per due ore a settimana in quarta (dall’anno scolastico 2023/2024) e quinta elementare (2022/2023).In particolare, è introdotto l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria nelle classi quarte e quinte da parte di docenti forniti di idoneo titolo e la correlata classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria”.