Manovra, le misure per la famiglia: dal congedo di paternità agli asili nido, al caro bollette

L’impianto da almeno 23 miliardi della manovra 2022 che verrà - il via libera del Consiglio dei ministri è atteso per la settimana prossima - prevede tutta una serie di misure a sostegno delle famiglie. Dal congedo di paternità di dieci giorni che verrà reso strutturale allo stanziamento di risorse aggiuntive agli enti locali, così che possano garantire i livelli essenziali a regime per asili nido. Aumenteranno anche i fondi per la gratuità dei libri testo nella scuola dell’obbligo

Allo studio poi la decontribuzione sul lavoro femminile per incentivare la permanenza al lavoro dopo la maternità e un fondo di premialità per le imprese che attuano politiche di parità di genere. Al Reddito di cittadinanza viene assegnato un miliardo in più: la dote per l’anno prossimo sale a 8,8 miliardi. Senza dimenticare il nuovo cantiere delle pensioni, il cui assetto si ripercuote anche sulle entrate mensili delle famiglie.Qui la quadra va ancora trovata, dopo la riserva politica espressa dai ministri della Lega sull’ipotesi Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023.

Un miliardo sarà destinato a un nuovo intervento contro il caro energia anche in vista dei nuovi aumenti in arrivo, confermati dalle previsioni dell'Autorità di settore (l'Arera).

Superbonus 110% prorogato al 2023

C’è poi il capitolo rinnovi bonus edilizi: il Governo sarebbe intenzionato a non prorogare il il credito di imposta al 90% per il rifacimento delle facciate ( si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 ottobre). La proroga al prossimo anno, negata al bonus facciate, sarà invece concessa alle due agevolazioni “ordinarie” del 50% per il recupero e le ristrutturazioni edilizie semplici e del 65% per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel Superbonus (per esempio gli interventi sulle singole unità immobiliari non “trainati” dal 110%). Negli sconti del 50% per le ristrutturazioni rientreranno dal 1° gennaio (fanno testo i pagamenti effettuati con bonifici) anche gli interventi sulle facciate che non potranno più godere del super sconto. Per quanto riguarda il Superbonus per l'efficientamento energetico, il 110% sarà prorogato al 31 dicembre 2023. Non sarà una proroga piena ma selettiva, limitata ai condomini e agli Istituti autonomi case popolari (o equivalenti). Saranno escluse dal rinnovo le villette e le altre tipologie di immobili che potranno godere del beneficio soltanto fino al 2022: gli edifici unifamiliari e quelli composti da due a quattro unità immobiliari indipendenti e distintamente accatastate.

Tagli fiscali per nove miliardi

L’obiettivo del taglio delle tasse sul lavoro è anche quello di fare arrivare più soldi nelle tasche degli italiani. La scelta di ridurre il cuneo fiscale è quella che raccoglie un consenso trasversale, e su cui praticamente tutti i partiti spingono. Per la riduzione della pressione fiscale saranno a disposizione nove miliardi (sette verranno stanziati, e ad essi si sommeranno i due già presenti nei tendenziali; si veda anche Il Sole 24 Ore del 20 ottobre). L’obiettivo sarà quello di favorire il ceto medio, soprattutto chi rientra nel terzo scaglione Irpef.