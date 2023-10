Manovra 2024, le novità per le famiglie: più soldi in busta paga, asilo gratis e decontribuzione per le mamme

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dal fisco all’assegno unico, passando per gli aiuti per l’asilo, per le misure per combattere la denatalità, fino agli incentivi per le assunzioni di giovani e donne. La manovra di fine anno riserva alcune novità per le famiglie, che emergono dalla lettura degli 82 articoli della manovra per il 2024 varata dal Consiglio dei ministri il 16 ottobre.

Si rafforza l’assegno unico e universale

Aumenta l’assegno unico e universale per il terzo figlio, almeno fino all’età di sei anni. É allo studio la gratuità del bollo auto per i nuclei familiari numerosi.

Nido gratis per il secondo nato

Per favorire la nascita di secondi figli la manovra ha nel cassetto agevolazioni per l’asilo e congedi per i genitori per nuive nascite entro i sei anni dalla prima. Grazie all’aumento del fondo per gli asili nido il secondo figlio avrà l’asilo gratis, come ha annunciato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Decontribuzione per le mamme

Con il secondo figlio arriva la decontribuzione per le madri: le mamme con due o più figli non pagheranno i contributi a carico del lavoratore. «Una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società, e lo Stato cerca di compensare pagando i contributi previdenziali», ha detto Giorgia Meloni.

Niente incentivi alle assunzioni, arriva una maxi deduzione

Arriva una maxi deduzione per chi assume a tempo indeterminato: una super deduzione al 120% per assunzioni tempo indeterminato, che sale al 130% per chi stabilizza mamme, under 30, soggetti con invalidità ed ex percettori del Rdc. Sul fronte occupazione dunque non dovrebbero più essere rinnovati gli attuali sgravi su giovani e donne.