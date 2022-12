Manovra, multe e tasse locali senza «rottamazione»: via solo interessi e sanzioni

Nei testi spediti ieri alla Camera assume una forma definitiva (almeno per ora) la nuova regola sugli extraprofitti, per esentare dal contributo straordinario le attività estranee al filone energetico. Il principio della «prevalenza» viene misurato con il fatto che le attività energetiche rappresentino almeno il 75% del volume d’affari dell’anno precedente. Chi non raggiunge questa soglia sarà escluso dalla tassa: si tratta però di una minoranza, dal momento che il Mef stima una perdita di gettito di 19 milioni di euro. Per gli altri, il contributo rimane calcolato sul 100% della base imponibile, rappresentata dal saldo Iva per la tassa 2022 e dagli utili per quella in pagamento il prossimo anno. Confermate le modifiche che escludono dai calcoli le operazioni straordinarie all’estero e l’eventuale conguaglio al 31 marzo.

Con l’obiettivo di rilanciare il mercato immobiliare, il governo introduce poi uno sconto per chi acquista una casa ad alta efficienza energetica (classe A o B) dal costruttore. Il 50% dell’Iva sarà detraibile dall’Irpef in 10 rate.

Un’altra novità riguarda poi la possibilità di correggere gli errori contabili, che in pratica si applicherà solo alle aziende con un bilancio sottoposto a revisione legale.

Un lavoro di ridefinizione riguarda poi le nuove norme sulle criptovalute, su cui si fissa per legge il fatto che saranno tassate come «redditi diversi» anche per il passato.