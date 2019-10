Manovra, dalla Nadef alla legge di bilancio: tutte le prossime tappe tra parlamento e Ue di Andrea Gagliardi

Ecco cos'è e perché è così importante la Nadef

La partita sulla legge di Bilancio 2019 è già entrata nel vivo. Con la NaDef di fine settembre il governo ha aggiornato gli obiettivi programmatici del Def presentato l'aprile precedente. La Nota contiene anche i nuovi parametri macroeconomci riferiti, tra l'altro, a Pil (+0,6 per il 2020, per poi salire a +1% nel 2021 e 2022), rapporto deficit-Pil (2,2% nel 2020, all' 1,8% nel 2021 e all'1,4% nel 2022) e debito pubblico-Pil (135,2% per il 2020, 133,4% per il 2021 e 131,4% nel 2022). Il documento è fondamentale, in quanto sulla base degli orientamenti programmatici esposti nella Nota, il Governo presenta, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di bilancio, dando inizio alla sessione parlamentare di bilancio.

Documento programmatico di Bilancio: 15 ottobre

Il 15 ottobre, come tutti gli altri paesi dell'area euro, il Governo italiano dovrà trasmettere alla Commissione Europea e all'Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio per l'anno successivo. Il documento è formato da una serie di tabelle e riassume gli obiettivi della successiva legge di Bilancio: il saldo di bilancio, la descrizione e la quantificazione delle misure contenute nella manovra e le indicazioni su come tali misure diano seguito alle raccomandazioni formulate dalle istituzioni europee.



Legge di bilancio il 20 ottobre

Il governo presenterà ufficialmente in Parlamento, entro il 20 ottobre, il disegno di legge di Bilancio. Il testo contiene le misure (e la loro quantificazione economica) necessarie a realizzare gli obiettivi indicati nella nota di aggiornamento del Def. Con le conseguenti previsioni di entrata e di spesa. Tra gli interventi previsti, l’azzeramento delle clausole di salvaguardia sull’Iva per il 2020; il taglio del cuneo fiscale, le misure di sostegno ai redditi familiati e l’incremento degli investimenti pubblici. Il provvedimento sarà affiancato da un decreto fiscale che dovrebbe contenere diverse misure contro l’evasione fiscale e l’uso del contante.