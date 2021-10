Pensioni: verso proroga opzione donna ed estensione ape social. Fisco, il governo prende tempo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Subito il finanziamento del fondo per il taglio delle tasse e solo in un secondo momento, probabilmente durante l’iter in Parlamento (o in extremis con un decreto successivo) il dettaglio delle misure: sarebbe questo, l’orientamento del governo. I tempi sarebbero troppo stretti per raggiungere un’intesa prima del varo della manovra previsto nel Consiglio dei ministri di giovedì. Sul fronte previdenza, invece, con la legge di bilancio dovrebbe arrivare la proroga di Opzione Donna e l’estensione dell’Ape social ad altre categorie di lavoratori gravosi.

Intanto è in corso a Palazzo Chigi l’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati con al centro la legge di bilancio che il governo deve varare questa settimana nel Consiglio dei ministri. Alla riunione partecipano anche il ministro Lavoro Andrea Orlando, quello dell’Economia Daniele Franco e il titolare della Pa Renato Brunetta. Sul tavolo il nodo più controverso resta quello della previdenza con il superamento di “quota 100”.

Loading...

Verso la proroga Opzione donna e estensione Ape social

Con la legge di bilancio dovrebbe arrivare la proroga di Opzione Donna e l’estensione dell’Ape social ad altre categorie di lavoratori gravosi. Il ripristino dello strumento per l’anticipo della pensione delle donne e l’ampliamento dell’Ape social sono tra le proposte del ministro del Lavoro Orlando, sostenute dalla gran parte dei partiti della maggioranza. Le due misure dovrebbero contribuire a mitigare l’effetto “scalone” dovuto alla fine di quota 100 e al ritorno alla legge Fornero.

Bombardieri: se ritorno a legge Fornero non ci stiamo

«Siamo pronti ad ascoltare cosa dirà il governo, abbiamo letto dai giornali le scelte che il governo e le forze di maggioranza hanno intenzione di fare. Riproporremo come facciamo da sei mesi una discussione strutturale sulla riforma del welfare. Se poi la strada del ritorno alla normalità dovesse essere quella della Fornero noi su questo tema non ci stiamo» ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri arrivando a palazzo Chigi.

Misiani (Pd): giovani a rischio povertà, serve correttivo



Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, dice: «Dobbiamo occuparci dei giovani, che in futuro andranno in pensione con trattamenti da fame.Vanno introdotti alcuni correttivi per proteggere chi rischia di andare in pensione in povertà, a partire da un’integrazione al minimo per chi andrà in pensione con un sistema interamente contributivo». E aggiunge: «Il rischio è che la metà di quelli che andranno in pensione abbiano un trattamento inferiore alla soglia di povertà assoluta. Si tratta di una bomba sociale che dobbiamo disinnescare oggi».