Manovra non ancora in Parlamento, ora si rischia un esame super veloce Approvata “salvo intese” lo scorso 18 ottobre, la legge di Bilancio da circa 40 miliardi per il 2021 ancora non è approdata alle Camere. Anche la probabile, nuova richiesta di deficit rende il quadro estremamente frammentato e provvisorio di Dino Pesole

(ANSA)

Approvata “salvo intese” lo scorso 18 ottobre, la legge di Bilancio da circa 40 miliardi per il 2021 ancora non è approdata alle Camere. Anche la probabile, nuova richiesta di deficit rende il quadro estremamente frammentato e provvisorio

4' di lettura

Approvata “salvo intese” lo scorso 18 ottobre, la legge di Bilancio da circa 40 miliardi per il 2021 ancora non è approdata in Parlamento. Un precedente inedito, certamente motivato dall'intreccio sia in termini di misure che di saldi di bilancio tra i provvedimenti d'urgenza varati dal Governo per far fronte alla nuova impennata dei contagi (il primo e secondo decreto “ristori”), le disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm che hanno riscritto la geografia del paese in tre fasce a seconda dell'intensità dei nuovi casi di Coronavirus, l'indice di diffusione e la tenuta dei sistemi ospedalieri (il tutto raggruppato in 21 parametri). Anche la probabile, nuova richiesta di scostamento degli obiettivi di deficit autorizzati dal Parlamento (sarebbe la quinta dall'inizio della pandemia) rende il quadro complessivo estremamente frammentato e provvisorio.

Leggi anche In manovra possibile sgravio triennale per assumere donne disoccupate

Verso una sessione di bilancio “abbreviata”

Dall'opposizione, il campanello d'allarme l'ha azionato la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini: «Di questo passo le Camere avranno meno tempo per esaminarla di quello che viene dedicato alla conversione in legge di un decreto legge. La sessione di bilancio non può essere cancellata e i deputati e i senatori, di maggioranza come di opposizione, hanno delle prerogative costituzionali che devono poter essere esercitate con i tempi necessari e senza l'assillo di mandare il Paese all'esercizio provvisorio». Anche i deputati della Lega in Commissione Bilancio della Camera denunciano il ritardo. In effetti, normalmente in questo periodo la legge di Bilancio ha già avviato il suo iter in Parlamento, con l'esame preliminare presso la Commissione Bilancio e i pareri delle commissioni competenti. Occorre comunque mettere in conto almeno una decina di giorni perché l'esame in Commissione si concluda per poi passare la palla all'aula. Identico iter nell'altro ramo del Parlamento, con eventuale terza lettura conclusiva da parte dei deputati o senatori, a seconda di dove sia avvenuta la prima lettura. Il tutto deve concludersi entro il 31 dicembre. In caso contrario, si va all'esercizio provvisorio. Tutto fa ritenere dunque che in una fase di emergenza quale quella che stiamo vivendo, si debbano abbreviare al massimo i tempi di approvazione della manovra, fermo restando che si potrà dare per scontato fin d'ora che alla fine la partita si chiuderà con il rituale voto di fiducia. Possibile anche che gran parte delle modifiche venga condensato in prima lettura.

Loading...

L'incognita delle risorse e delle coperture

Il testo già parte da oltre 160 articoli. Nella faticosa messa a punto del provvedimento, si è giunti già a oltre 160 articoli, ma pesa soprattutto l'incognita legata alle ulteriori risorse che saranno necessarie per far fronte ai gravi danni che stanno subendo le attività e le categorie coinvolte nelle progressive restrizioni varate finora. Ai 100 miliardi in deficit messi in campo da aprile a maggio si sono aggiunti gli oltre 8 miliardi dei due decreti “ristori” e non basterà. E occorre fin d'ora mettere nel conto che a fronte di una contrazione del Pil che la Commissione europea stima a -9.9% quest'anno (il Governo ha previsto -9%), l'inevitabile impatto che l'impennata dei contagi avrà sul quarto trimestre dell'anno non potrà che produrre un “trascinamento” nei primi mesi del 2021 rendendo con ciò arduo realizzare il rimbalzo del 6% ipotizzato dal Governo. Se si realizzerà lo scenario previsto da Bruxelles, non si andrà oltre il 4,1%, ma il timore è che si scenda ancora e comunque si potrà tornare ai livelli pre-Covid probabilmente non prima del 2023. Il tema delle risorse si intreccia con quello delle coperture, perché evidentemente non si potrà ricorrere all'infinito al maggior deficit, pur avendo la Commissione europea già fatto sapere che la sospensione dei vincoli del Patto di stabilità si prolungherà certamente per tutto il prossimo anno. Alla manovra da 24,7 miliardi per il 2021, che salgono a 40 con l'utilizzo della prima fetta da quasi 15 miliardi del Recovery fund è peraltro affidato il compito di “spingere” il più possibile sul pedale del sostegno alla crescita. Ma non vi è da attendersi un contributo decisivo dalla spending review e dal taglio dei sussidi dannosi dal punto di vista ambientale.

Le incognite sulla crescita del 2021

Nelle aspettative del Governo, prima della nuova impennata dei contagi, il contributo alla crescita era da attribuire alla misure “espansive” della manovra, a partire dal rilancio degli investimenti e dal sostegno alla domanda interna, ma il nuovo peggioramento del quadro macroeconomico di riferimento rende l'operazione ancor più complessa. E occorre tener conto che al netto dell'”anticipo” iscritto in manovra, i fondi del Net Generation EU non affluiranno prima della prossima primavera inoltrata. Nel frattempo occorre però fronteggiare l'emergenza ed attutire per quanto possibile l'impatto delle nuove misure restrittive sull'insieme del sistema economico e produttivo, tenendo peraltro conto che buona parte degli stanziamenti iniziali previsti dal disegno di legge di Bilancio sono già impegnati per le cosiddette «politiche invariate» o spese indifferibili: dai 650 milioni destinati a finanziare le missioni internazionali di pace agli 11 miliardi diretti ai diversi bonus (tra gli altri, per l'edilizia e la riqualificazione energetica), dai 2,1 miliardi necessari per il finanziamento rafforzato dei «100 euro» alla decontribuzione per le assunzioni al Sud: 5,7 miliardi che potranno comunque giovarsi dei 4,5 miliardi del programma React EU.