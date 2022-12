Manovra, la norma sul Pos potrebbe saltare. Arriva bonus case green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli emendamenti del governo sulla manovra prendono lentamente forma. Arrivano in veste parziale e dilazionati in commissione Bilancio alla Camera, mentre i tempi si allungano. Si profila una seduta notturna lunedì in commissione Bilancio alla Camera per chiudere l’esame della manovra. In serata è atteso il terzo pacchetto di emendamenti del governo: il timore diffuso in commissione è che sia depositato, anziché come previsto alle 19.30, verso le 21.30, quando è in programma l’intervento in commissione del ministro dell’Economa, Giancarlo Giorgetti

Spuntano intanto le prime vere novità, dal bonus per l’acquisto di case ’green’ alle nuove modifiche sugli extraprofitti, fino all’intesa sulle pensioni minime a 600 euro per gli over 75, su cui ha spinto soprattutto Forza Italia. S valuta un’ulteriore stretta al Reddito di cittadinanza, riducendo da 8 a 7 i mesi di sussidio e risparmiando circa 200 milioni.

Intesa bipartisan, emendamento su investimenti al Sud

Da registrare la prima intesa politica bipartisan su un emendamento della manovra che riguarda il capitolo Mezzogiorno. Tre proposte presentate dal Pd, una del M5s, una di Forza Italia e una di Italia viva, a quanto si apprende, sono infatti confluite in un emendamento - che a breve sarà depositato in commissione Bilancio alla Camera - dei relatori, sottoscritto dai gruppi di maggioranza e da quelli di opposizione coinvolti, che ricalca l’emendamento presentato ieri dal governo per la proroga di un anno di Investimenti Sud fino alla fine del 2023, con l’aggiunta della previsione dell’accordo con la Conferenza delle Regioni.

Norma sul pos potrebbe saltare

Altra novità importante: la norma che introduce la soglia di 60 euro sotto la quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici potrebbe saltare. Lo riferiscono fonti della maggioranza, in vista della presentazione del nuovo pacchetto di emendamenti del governo atteso nelle prossime ore in commissione Bilancio alla Camera. Nelle ultime settimane il governo ha avuto sul tema un’interlocuzione con l’Ue e la Commissione, nel giudizio sulla manovra, ha indicato questa misura come non in linea con le raccomandazioni specifiche per l’Italia sulla lotta all’evasione fiscale. Si resterebbe dunque all'attuale soglia di 30 euro al di sotto della quale il negoziante che non accetta il Pos non incorre in sanzioni.

Meloni: sul Pos stiamo ancora trattando con Ue

Resta obbligo del Pos? «Quello è un obiettivo del Pnrr e quindi lo stiamo trattando con la Commissione. Se non ci sono i margini ci inventeremo un altro modo per non fare pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli pagamenti» ha commentato la premier Giorgia Meloni