Manovra, le novità sul lavoro dagli sgravi contributivi alla paternità

Naspi

La norma prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Reddito e pensione di cittadinanza

Per consentire l’attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale e gli istituti di patronato, vengono stanziati 40 milioni di euro dal 2020.

Sgravi contributivi, apprendistato

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati successivamente al 1° gennaio 2020, per le imprese che occupano fino a nove dipendenti, è previsto l’esonero totale dal versamento della contribuzione prevista per le imprese e pari all’1,50% per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e al 3%, per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto. C’è stato un incremento di 46,7 milioni di euro, limitatamente al 2020, delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Sgravi contributivi, assunzioni a tempo indeterminato

Riduzione in favore dei datori di lavoro privati e pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti, per le assunzioni di giovani under 35 effettuate nel biennio 2019-2020.

Sgravi contributivi e imprese armatoriali

Riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato: dal 2020 sarà corrisposto nel limite del 44,32 per cento.