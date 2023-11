Manovra, nuovo round governo-imprese. Martedì tocca ai sindacati. Sciopero anche oggi

Bonomi a Landini: un patto per un’operazione verità sui salari

Parlando a Skytg24 economia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha lanciato al leader della Cgil Maurizio Landini, in collegamento, la proposta di un’alleanza contro i contratti pirata. «Lancio la proposta di un grande patto con il segretario della Cgil per fare una operazione verità in Italia, per dire insieme ai sindacati chi sono quelli che pagano poco, che non pagano il giusto, quelli che sono fuori dalle regole. E forse scopriremo che non è l’industria ma altri settori. Serve un grande patto di equità sociale da fare noi con il sindacato e dire senza peli sulla lingua chi sono quelli che pagano poco. Chi sono? Cooperative, finte cooperative, commercio e servizi» ha affermato Bonomi. Da Landini è arrivato apprezzamento ma il numero uno della Cgil ha ribadito che contro i “contratti pirata” proliferati negli ultimi 10-12 anni occorre «rinnovare i contratti scaduti da 7, 8, 9, 10 anni». Ma oltre all’operazione verità sui contratti, Confindustria ha chiamato il sindacato ad “alzare lo sguardo”. Il rinnovo dei contratti ha detto Bonomi «sarà il prossimo banco di prova e non solo per la piattaforma relativa alla parte monetaria. Confindustria e sindacato devono discutere di politica industriale. Bisogna alzare lo sguardo e insieme costruire un contratto collettivo nazionale moderno, inclusivo, sostenibile perché in gioco è il futuro dell’industria e senza industria non c’è Italia», ha avvertito.

Lo sciopero generale al Nord

Cigli e Uil hanno chiarito che dopo gli scioperi del 17 e del 20 novembre, oggi incroceranno le braccia, per otto ore o per l’intero turno le lavoratrici e i lavoratori delle regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e Veneto). Per la giornata di sciopero generale si svolgeranno 40 manifestazioni. Al corteo di Brescia, da piazza Garibaldi a piazza Vittoria, parteciperà il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri al quale saranno affidate le conclusioni. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Torino, dove si sfilerà da Porta Susa a Piazza Castello, e terrà il comizio conclusivo. La protesta di Cgil e Uil contro la manovra proseguirà con scioperi e manifestazioni il 27 novembre in Sardegna e il 1 dicembre nelle regioni del Sud.







