Manovra, da opzione donna al congedo: le misure per le madri

Congedi parentali

Ritoccati anche i congedi parentali, attualmente previsti in via facoltativa per i genitori nei primi 12 anni di vita dei figli. Il precedente governo li aveva portati da 6 a 9, non variando l’indennizzo che infatti era fissato al 30 per cento della retribuzione. La novità contenuta in manovra prevede un mese in più, usufruibile esclusivamente dalla madre lavoratrice che per questo solo mese aggiuntivo potrà godere di una retribuzione dell’80% (e non 30%) usufruendone fino al sesto anno di vita del bambino incluso.

Beni per donne e per neonati

Novità anche sul versante dell’Iva: scende dal 10% al 5% quella su assorbenti e tamponi, mentre passa dal 22% al 5% l’Iva sul latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia (condizionato per la vendita al minuto). Ecco gli altri prodotti scontati: preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; e infine i seggiolini per bambini da installare nelle auto.

Centri anti-violenza e Piano anti-tratta

Crescono anche gli stanziamenti destinati al contrasto della violenza nei confronti delle donne e al Piano strategico nazionale contro la tratta. Per il primo intervento le risorse passano da 5 a 15 milioni di euro dal 2023: serviranno, tra l'altro, a finanziare centri Antiviolenza, case rifugio. Infine, per la realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale anti tratta 2022-2025 l’attuale stanziamento di 13,9 milioni aumenta in via strutturale di 2 milioni per il 2023 e di 7 milioni dal 2024.