Manovra, taglio cuneo tutto a favore dei lavoratori. Da dicembre sconto benzina ridotto

Mix di aiuti contro il caro bollette

Allo studio c’è un “mix di aiuti”, per coprire i primi tre mesi del 2023. Dovrebbero essere confermati lo sconto benzina, il bonus sociale ed i crediti di imposta, che però si vogliono portare dal 30 al 35% per le piccole attività commerciali. Possibile anche che salga dal 40 al 45% quello per le imprese. È allo studio anche un fondo unico di supporto al fabbisogno energetico, da gestire con aiuti selettivi.

Pensioni, quota 41+62 per un anno

Per evitare il ritorno della legge Fornero, la soluzione “ponte” individuata per il 2023 è una quota 41 con il paletto di 62 anni.

Reddito di cittadinanza, si ragiona su stretta

Sul Reddito di cittadinanza si cambia, anche se la discussione è ancora in corso. Un anno di “cuscinetto” per inserire i lavoratori occupabili nel mondo del lavoro, accompagnati da appositi corsi di formazione, considerati obbligatori. Sarebbe questa, in attesa della decisione finale del cdm, la soluzione individuata dal governo come uscita soft dal reddito di cittadinanza per i cosiddetti occupabili (sono circa 800mila) che rischiano di perdere il sussidio. L’idea della cancellazione immediata del beneficio già dall’1 gennaio, che avrebbe permesso di risparmiare 1,8 miliardi, sarebbe stata accantonata, sposando invece la soluzione ponte proposta dalla ministra del Lavoro Calderone. La data di interruzione sarebbe quindi, a quanto si apprende, quella del 31 dicembre 2023 . L’aiuto resterà per i poveri, su cui si valuta una lotta ai “furbetti” del reddito.

Cuneo giù di tre punti per i redditi bassi

Sul cuneo si va verso una replica del taglio di 2 punti per i redditi fino a 35mila euro (che costa 3,5 miliardi), mentre il taglio sarà incrementato di un altro punto, fino a 3 punti, per le fasce più fragili, quelle con un reddito inferiore a 20mila euro. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, il beneficio andrà interamente ai lavoratori. Ferma la reazione del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi: “Dagli annunci fatti manca nella legge di bilancio un intervento deciso sul cuneo fiscale, vogliamo un intervento shock e lo chiediamo da anni”. Così il numero uno di Confindustria, parlando oggi all'assemblea degli industriali di Genova. “Gli italiani sotto i 35mila euro stanno perdendo potere d'acquisto, il solo modo per mettere loro soldi in tasca è tagliare le tasse sul lavoro - ha proseguito -. Come? Credo si possa riconfigurare il 4-5% di spesa pubblica e trovare le risorse”.

Flat tax, salta l’incrementale

Sulla flat tax resta al momento confermato l’aumento della soglia (da 65 a 85mila euro) per autonomi e partite Iva, mentre sembra perdere quota l’ipotesi di introdurre anche una flat tax incrementale. Per i dipendenti invece si studia la riduzione della tassazione sui premi di produttività.