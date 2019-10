Manovra / Pagamenti elettronici verso il taglio dei costi

Il Governo lavora a un «pacchetto cashless» per incentivare l'utilizzo di strumenti tracciabili di pagamento. Si punta soprattutto a ridurre i costi delle commissioni per esercenti e commercianti che si doteranno del Pos. L'ipotesi allo studio prevede la possibilità di eliminare del tutto le commissioni per i pagamenti sotto i 5 euro e ridurli drasticamente da 5 a 25 euro. A questo si accompagneranno anche incentivi per chi paga con moneta elettronica: resta sul tavolo l'ipotesi della restituzione di quanto pagato in modo tracciabile con il meccanismo del cashback.