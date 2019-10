Manovra, Patuanelli: allo studio modifiche su iper-ammortamento

Agenzia nazionale per la ricerca

In arrivo anche un incremento dei fondi per ricerca e innovazione e una nuova Agenzia nazionale per la ricerca che avrà il compito di monitorare e coordinare le attività di ricerca, di assicurare l'attuazione del Programma nazionale e anche di selezionare i progetti, privilegiando quelli «aggregati rispetto ad aree di intervento innovative e strategiche» con l'obiettivo di promuovere «sviluppo sostenibile ed inclusivo del Paese». Lo stanziamento previsto è di 5 milioni in più nel 2020, 100 nel 2021 e 200 strutturali dal 2022 in poi.

Strumenti per le diagnosi ai medici di base

Sempre secondo le ultime bozze in circolazione, la manovra metterà a disposizione dei medici di medicina generale più strumentazione per fare diagnosi: previsti infatti 235 milioni di euro (dal Fondo ex articolo20 per gli investimenti in Sanità) da destinare al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Obiettivo: «Migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa». Già entro la fine dell'anno il ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.

100 mln per il Fondo rimpatri

Dovrebbe poi cambiare nome il Fondo rimpatri, ribattezzato in "Fondo per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi d'importanza prioritaria per i movimenti migratori», esteso anche «ai Paesi non africani d'importanza prioritaria». La bozza in via di definizione stanzia anche 100 milioni per tre anni (30 milioni nel 2020, 30 nel 2021 e 40 nel 2022).

Pressing Iv per modificare stangata su auto aziendali

In attesa del passaggio parlamentare della manovra, Italia Viva mantiene alto il pressing sul Governo per modificare alcuni capitoli controversi. Nel mirino dei renziani la tassa sulle auto aziendali, considerata «inutile» e dannosa per lavoratori aziende. «Abbiamo fatto questo Governo per evitare nuove tasse: dopo IVA, gasolio, cedolare secca, tax cellulari, sistemeremo anche questa», scrive in un tweet il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama, annunciando modifiche in Aula.