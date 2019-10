Manovra / Piano Sud, rifinanziato il bonus investimenti

Sarà rifinanziato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per la proroga del bonus in scadenza a fine anno ha indicato una cifra di 674 milioni. Sarà una parte del piano Sud, che dovrebbe contenere anche il rifinanziamento dei contratti di sviluppo e della misura “Resto al Sud” per i finanziamenti agevolati destinati a nuovi imprenditori e professionisti. Il piano punta inoltre alla piena attuazione della clausola che prevede per le amministrazioni centrali un minimo di spesa ordinaria in conto capitale al 34% nel Mezzogiorno.