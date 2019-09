Manovra più forte se attenta a famiglie e imprese

2) Per le imprese

Le imprese pagano tuttora circa 20 miliardi di Irap e subiscono un pesante cuneo fiscale-contributivo per il quale il netto in busta paga al lavoratore “costa” all’impresa circa il doppio.

Da oltre venti anni spendiamo circa 60 miliardi di euro all’anno di contributi a fondo perduto in conto corrente e in conto capitale. 12 miliardi vanno a Ferrovie, Anas e trasporti pubblici locali. E questi vanno mantenuti. Gli altri 48 miliardi sono dispersi a pioggia e, in diversi casi, alimentano sprechi, malversazioni e criminalità. Di questi, 30 miliardi potrebbero essere tagliati. Di conseguenza si può azzerare l’Irap e ridurre il cuneo per 10 miliardi senza un euro in più di deficit e di debito.

Qui, invece di distribuire a pioggia sussidi a fondo perduto che vanno soltanto ad alcune specifiche imprese (in qualche caso imprese criminali), si può azzerare l’Irap e ridurre il cuneo a “tutte” le imprese che nella stragrande maggioranza operano sul mercato e rispettano le regole.

Con questi due “scambi” la crescita andrebbe al 2%, il deficit sarebbe attorno al 2% e il debito pubblico scenderebbe rispetto al Pil.

Con la maggiore crescita l’aumento dell’Iva sarebbe scongiurato in modo strutturale e non avremmo bisogno della flessibilità europea visto che rispetteremmo i parametri sul deficit e faremmo scendere il debito, con ulteriori effetti virtuosi sullo spread e sugli interessi.

Presidente del centro studi Economia reale