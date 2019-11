Manovra, dalla Plastic Tax alla stretta sulle auto aziendali: ecco dove si giocherà la partita degli emendamenti

(ANSA)

L'assalto alla diligenza, o fuoco amico sul Governo che dir si voglia, potrebbe alla fine essere meno evidente di come è apparso nelle ultime ore. Le proposte di modifica alla manovra, ovvero la valanga di 4.550 emendamenti depositati in commissione Bilancio al Senato (oltre 1.700 quelli della sola maggioranza), costituiscono una massa imponente ma, con tutta probabilità, la partita si giocherà su non più di 5/600 correttivi. Come del resto accade tutti gli anni. I correttivi si concentreranno su plastic tax, sugar tax, flat tax e auto aziendali: sono le quattro strette fiscali al centro del confronto della maggioranza M5S-Pd.Italia Viva e LeU.