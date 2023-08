Manovra, Meloni a caccia delle risorse. Si tratta su extraprofitti banche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mantenere, e se possibile ampliare, il taglio del cuneo per le retribuzioni fino a 35mila euro sarà uno degli obiettivi della seconda legge di bilancio dell’esecutivo Meloni. «Il taglio - ricorda Lucia Albano, di FdI, sottosegretaria all’Economia - è stato elevato al 4% nel decreto Lavoro del primo maggio, con scadenza a fine 2023, per un totale di circa 8,5-9 miliardi». «Si traduce in un aumento del netto fino a 100 euro al mese», dice al Corriere della Sera il leghista Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, aggiungendo che sul fronte pensioni si punta ad «aumentare le categorie che possono accedere all’Ape sociale, così come dovremo approfondire le ipotesi che prevedono di anticipare il pensionamento in cambio del calcolo contributivo di tutto l’assegno».

Fi spinge per la flat tax per il lavoro autonomo

FI, aggiunge il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, spinge per «applicazione della Flat tax per il lavoro autonomo e incentivi per la crescita del Paese alle aziende». Le risorse sono ancora tutte da trovare, al di là dei tre miliardi di euro che si stima possano derivare dalla tassazione sugli extraprofitti delle banche, la misura che ha prodotto tensioni fra Meloni e Antonio Tajani.

Le modifiche chieste al decreto extraprofitti banche

Dopo un primo chiarimento, alla ripresa dei lavori ci sarà un nuovo confronto sulle modifiche che FI vuole apportare al decreto in Parlamento: «Deducibilità. Una tantum. Esclusione delle piccole banche dal provvedimento», i punti cruciali ribaditi dal vicepremier e leader azzurro, assicurando che «non c’è stata alcuna pressione» dai figli di Silvio Berlusconi su un provvedimento che riguarderà anche Mediolanum.

Il nodo risorse per la manovra

Si parla di una manovra da 25-30 miliardi. Lo scenario sarà ovviamente più chiaro quando sarà varata la Nota di aggiornamento al Def entro fine settembre. Chi seguirà da vicino il dossier manovra ancora evita «previsioni da oroscopo», ma nella maggioranza non si nascondono le difficoltà a reperire risorse. I sindacati chiedono un incontro al governo, e le opposizioni già vanno all’attacco. «Mancano all’appello tra i 20 e i 30 miliardi, che Meloni e i patrioti cercheranno di reperire aumentando le tasse e aumentando il debito pubblico, lasciando intatti i privilegi delle corporazioni amiche - sostiene il segretario di +Europa Riccardo Magi -. Ci opporremo all’aumento delle tasse e a un aumento debito pubblico».