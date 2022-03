Manovra, pressing bipartisan: più tempo per esaminare il testo. Ecco la proposta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dare al Parlamento il tempo per esaminare in seconda lettura la manovra, evitando la corsa ad approvarla senza modifiche come negli ultimi anni. È l’obiettivo di una proposta di legge (“Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere”) dal 1 marzo all’esame della commissione Bilancio della Camera. Il testo, presentato da presidente della commissione, il deputato dem Fabio Melilli, presidente della commissione, e sottoscritto dai capigruppo di maggioranza e opposizione, anticipa dal 27 al 20 settembre la presentazione da parte del governo alle Camere della Nadef, e dal 20 al 10 ottobre quella della legge di bilancio. In caso di ritardo sulla seconda scadenza, il premier riferirà tempestivamente alle Camere sulle cause.

Tendenza dal 2016

Il fatto che il testo sia stato sottoscritto dai capigruppo di maggioranza e opposizione è segno che per tutti i partiti è un trend da invertire quello che dal 2016, per il differimento del termine di presentazione del disegno di legge di bilancio (prima era al 15 ottobre, e fino al 2009 al 30 settembre) ma non solo, ha visto progressivamente erodersi il tempo dedicato all’esame parlamentare in seconda lettura, ridotto ai minimi termini per chiudere entro la fine dell’anno ed evitare il rischio dell’esercizio provvisorio.

I RITARDI DELLA LEGGE DI BILANCIO

Il messaggio lanciato dal Capo dello Stato

Appena rieletto presidente della Repubblica, anche Sergio Mattarella ha sottolineato che «la compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate dilatazioni dei tempi».

Cosa prevede la proposta

In base alla proposta, verrebbe anticipata dal 27 al 20 settembre la presentazione da parte del governo alle Camere della Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che consente di rivedere le previsioni economiche. Passerebbe poi dal 20 al 10 ottobre il termine per presentare il disegno di legge di bilancio. In caso di ritardo sulla seconda scadenza, il premier dovrà presentarsi al Parlamento per spiegarne i motivi.

L’ultima manovra ha iniziato l’iter parlamentare con tre settimane di ritardo

Un’eventualità praticamente scontata. L’ultima occasione in cui il governo è stato puntuale risale al 2010. Nel 2020 il ritardo ha sfiorato il mese, e anche l’ultima manovra ha iniziato l’iter parlamentare con tre settimane di ritardo. Complici anche valanghe di emendamenti, si sono spesso dilatati i tempi della prima lettura e contratti quelli della seconda (fra i 3 e gli 8 giorni negli ultimi tre anni).