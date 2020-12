Manovra, verso proroga del bonus auto. Si studia indennità Inps per le partite Iva Lunedì al via le votazioni in Commissione. Probabile proroga a giugno della rottamazione. Autonomi: sul tavolo anche l'ipotesi decontribuzione. di Marco Mobili e Marco Rogari

Lunedì al via le votazioni in Commissione. Probabile proroga a giugno della rottamazione. Autonomi: sul tavolo anche l'ipotesi decontribuzione.

3' di lettura

La partita alla Camera sulla manovra si giocherà tutta in appena una settimana, o poco più. Dopo una serie quasi ininterrotta di rinvii, lunedì in commissione Bilancio dovrebbe essere dato il via alle votazioni sui circa 900 emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari, ai quali si aggiungeranno i ritocchi di Governo e relatori.

L’obiettivo è chiudere le votazioni giovedì per arrivare al via libera dell’Aula di Montecitorio, con probabile “fiducia” su un maxi-emendamento, entro il prossimo week end. Ma non si escludono ulteriori slittamenti. Già domenica sera la commissione dovrebbe tornare a riunirsi, dopo una pausa di quasi due giorni, per trovare almeno un’intesa di massima tra maggioranza e opposizione sulla ripartizione della dote iniziale da 800 milioni per le modifiche e, soprattutto, sulla settantina di correttivi che, alla fine, dovrebbero passare.

Verso proroga bonus auto a giugno 2021

Un’intesa non semplice, che potrebbe essere però favorita dall’irrobustimento del “gruzzolo” per i correttivi con almeno una fetta dei 3,8 miliardi originariamente destinati alla voce “fondo Ristori” per il 2021, che sarà ora agganciata al prossimo “decreto indennizzi” in arrivo a gennaio con il nuovo scostamento da oltre 20 miliardi. Alla fine, dal serbatoio per il restyling della manovra potrebbero uscire non meno di 1,5 miliardi (forse quasi 2) con la possibilità di far lievitare da 400 a 800 milioni la “fiche” a disposizione per le “puntate” dell’opposizione. I punti di convergenza non mancano. Come la proroga a giugno 2021 del bonus auto, replicando gli incentivi introdotti con il cosiddetto decreto Maggio (Dl Rilancio), per l’acquisto di auto green, ma non solo, magari in formato più leggero se le risorse disponibili dovessero rivelarsi insufficienti.

Al momento, l’intervento oscillerebbe tra i 300 e i 400 milioni. E sulla sua fisionomia non sarebbe stata ancora trovata una quadra. Con i Cinque stelle che spingono per privilegiare le auto elettriche e ibride, e la possibilità di estendere le agevolazioni anche all’adeguamento a Gpl o metano di autoveicoli euro 3 e euro 4.

Ipotesi indennità Inps alle partite Iva

In ottica bipartisan si sta anche lavorando per dare un primo segnale sui sostegni alle partite Iva, in attesa del quinto decreto Ristori. Con la maggioranza che sta provando a perfezionare una proposta per garantire una indennità straordinaria Inps ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’istituto previdenziale, e con partita attiva, da almeno tre anni che hanno accusato forti riduzioni del fatturato nel 2020. Questa opzione non dispiace al ministero del Lavoro. Ma il via libera non è affatto scontato, anche a causa dei non trascurabili problemi di copertura. Molto dipenderà dell’esito delle simulazioni tecniche in corso in queste ore.