Manovra, ricompensa a utenti «vittime» bollette pazze Sono ripresi i lavori in Commissione Bilancio del Senato sulla manovra, per l'esame degli emendamenti. Il programma prevede anche sedute pomeridiana e serale

Trovato accordo su manovra, Conte: rinvio su plastic e sugar tax

Sono ripresi i lavori in Commissione Bilancio del Senato sulla manovra, per l'esame degli emendamenti. Il programma prevede anche sedute pomeridiana e serale. L’ok dovrebbe arrivare in Aula venerdì mattina. Il testo dovrebbe poi passare blindato alla Camera e avere l'ok definitivo prima di Natale. Il lungo iter a Palazzo Madama (dove il testo è stato presentato dal governo il 2 novembre) ha reso impossibile per Montecitorio di apportare le sue modifiche, pena il rischio di non approvare il testo entro il 31 dicembre e arrivare dunque all'esercizio provvisorio.

Ricompensa a utenti 'vittime' bollette pazze

Chi riceva bollette 'pazze' per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici, televisivi e internet, «oltre al rimborso delle somme eventualmente versate» e non dovute, ha diritto a ricevere anche una somma «pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro». Lo prevede

un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al

Senato. Il rimborso può avvenire o con lo «storno nelle

fatturazioni successive» o con «un apposito versamento».

Sale al 40% quota rosa in società quotate

Portare al 40% la 'quota rosa' nelle società quotate. È quanto prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. La richiesta, prima firmataria Donatella Conzatti (Iv), ha ottenuto un consenso trasversale. L'emendamento di fatto estende quanto previsto dalle legge del 2011 Golfo-Mosca che introduceva una quota rosa per consigli di amministrazione e di controllo delle società quotate.

12 mln in più in 3 anni contro violenza donne

Non solo. Arrivano quattro milioni di euro in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario «contro la violenza sessuale e di genere». È quanto stanzia un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato.

