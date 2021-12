Manovra, fino 1 miliardo per rate bollette in 10 mesi a favore delle famiglie. Rifinanziato bonus tv e decoder

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv: il governo ha presentato in Senato un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e anche sulle bollette. Arrivano una serie di novità, dalla riscrittura del patent box alle nuove norme ’salva-comuni’. Tra i temi affrontati dal governo anche il Giubileo, la proroga del programma Strade sicure e fondi per le scuole dell’infanzia paritarie e per le regioni colpite dagli incendi della scorsa estate. Nasce anche un fondo ad hoc per aiutare i settori del turismo, dello spettacolo e dell’auto.

Bollette, fino 1 mld per rate in 10 mesi a favore famiglie

Una norma contro il caro bollette ha l’obiettivo di contenere per il primo trimestre 2022 gli effetti per famiglie e imprese derivanti dagli aumenti dei prezzi del gas che determinano anche consistenti incrementi dei prezzi dell’energia elettrica. Le famiglie potranno rateizzare in 10 rate le bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. In caso di inadempienza dei clienti domestici, si legge, le imprese saranno tenute ad offrire un piano di rateizzazione senza interessi. L’Arera dovrà quindi definire, nel limite di 1 miliardo, gli anticipi da riversare alle imprese per compensare le rate e le modalità di restituzione delle imprese stesse per consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici del 70% dell’anticipazione entro il 2022 e della restante quota entro il 2023.



Rifinanziato bonus tv e decoder

Il bonus tv e decoder è rifinanziato con 68 milioni per l’anno 2022. Si tratta dei contributi per l’acquisto di apparecchi tv «ideonei agli standard trasmissivi vigenti e di decoder». Non cambiano le attuali modalità di accesso al contributo ma è introdotta una procedura agevolata che consente agli over 70 con trattamento pensionistico non superiore a 20mila euro annui di ottenere il decoder direttamente nella propria abitazione.

Cambia Irpef,c’è clausola salva-bonus redditi bassi



Arriva il nuovo sistema del prelievo fiscale a 4 aliquote. L’emendamento del governo alla manovra riscrive anche il sistema delle detrazioni e introduce una clausola salva-bonus Irpef per i redditi bassi. Nel dettaglio le aliquote passano da 5 a 4 e saranno al 23% per i redditi fino a15mila euro, al 25% per i redditi tra 15 e 28mila euro, al 35% tra 28mila e 50mila euro e 43% oltre questa soglia. Per i redditi fino a 15mila euro resta anche il bonus 100 euro, che rimane, almeno in parte, anche fino a 28mila euro per evitare che qualcuno ci rimetta con il mix tra nuova Irpef, detrazioni e assorbimento del bonus.

Sempre per quanto riguarda l’Irpef sono previste detrazioni mirate tra 28mila e 30mila euro e slittano a marzo le addizionali. Previsto un taglio IRAP da 1 miliardo di euro a 835mila autonomi. Sul patent box la deduzione sale al 110% ed è cumulabile con i crediti r&s. Previsto un taglio contributi 0,8% per le buste paga fino a 2300 euro.