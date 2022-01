Manovra: come cambia il reddito di cittadinanza, dal rifiuto dell’offerta di lavoro ai controlli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Reddito di cittadinanza rivisto e corretto, nella speranza di porre un freno ai casi di persone che percepiscono il sussidio nella carta di pagamento elettronica senza averne il minimo diritto. Tra le misure entrate nella legge di Bilancio 2022 da 36,5 miliardi di euro, che il 30 dicembre ha ottenuto il via libera definitivo della Camera, promulgata dal Capo dello Stato, e che entrerà in vigore dal primo gennaio 2022, c'è infatti anche un restyling della misura introdotta dal governo Conte uno (Dl 4/2019) per contrastare la povertà. La linea lungo la quale si sviluppano le modifiche è quella di una stretta.

Al debutto decalage e revoca

In caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua, scatta un decalage mensile di 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutataun’offerta congrua. Al secondo rifiuto, il sussidio sarà revocato (oggi questo accade al terzo rifiuto). Inoltre viene ridotta, per la congruità della prima offerta, da 100 a 80 km la distanza massima dalla residenza del beneficiario (comunque raggiungibile entro 100 minuti), mentre la seconda può essere collocata ovunque in Italia (si veda anche Il Sole 24 Ore del 24 dicembre).

Arriva l'obbligo della partecipazione periodica ad attività e colloqui in presenza (almeno una volta al mese): per un'assenza ingiustificata si perde il sussidio. La valutazione e non solo il riconoscimento del beneficio, come attualmente previsto, da parte dell'Inps, deve avvenire entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto. Non solo: deve essere messa in campo una procedura di raccordo tra Inps, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, che consenta di incrociare i dati a disposizione di ciascun ente nella fase di verifica delle domande per l'accesso al beneficio.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022 l’Inps trasmette al ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica delle persone che risultino già condannate con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anno. In queste situazioni scatta la revoca del sostegno al reddito (si allarga la lista dei reati che fanno decadere il beneficio).

Il rifinanziamento del reddito di cittadinanza

Partiamo dal budget. Con un miliardo di finanziamenti aggiuntivi per il Reddito di cittadinanza la dote complessiva nel 2022 si attesta su poco meno di 8,8 miliardi. La legge di Bilancio 2022, in particolare, prevede un rifinanziamento su più anni di questa misura di sostegno al reddito: 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro annui per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.