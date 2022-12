Manovra a rilento, si riprende alle 13. Bonus cultura per reddito e merito

Ascolta la versione audio dell'articolo

È terminata all’alba dopo undici ore la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, in cui non è stata approvato alcun emendamento. Nelle ultime quattro ore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative fra il governo e i gruppi, di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti dei relatori ancora non sono stati depositati. Fra questi, è atteso il nuovo bonus cultura, destinato ai diciottenni con Isee sotto i 35mila euro o il voto di 100/100 alla maturità.

Alle 13 è convocato l’ufficio di presidenza, poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14. L’obiettivo, viene spiegato, è chiudere l’esame in commissione oggi intorno alle 17, e in quel caso l’approdo in Aula, previsto alle 13 di domani, potrebbe slittare di qualche ora al pomeriggio. A quel punto, secondo le stesse fonti, non è esclusa la richiesta di una seduta notturna in Aula a Montecitorio fra giovedì e venerdì

La discussione sugli emendamenti inclusi nel fascicolo dei segnalati è andata avanti cinque ore in nottata: ne sono stati bocciati un centinaio di Pd, M5s, Terzo polo e Avs, e ne sono stati accantonati più di 420.

Verso CartaG, nuovo bonus cultura per reddito e merito

Isee e merito scolastico diventeranno i parametri per ottenere il bonus cultura da 500 euro per i diciottenni, che potrebbe chiamarsi CartaG sostituendo la 18app. Il beneficio, nella misura che a quanto si apprende dovrebbe entrare negli emendamenti alla manovra dei relatori, in via di definizione nella notte, scatterebbe per chi ha l’Isee fino a 35mila euro e per chi ottiene 100/100 all’esame di maturità. Non è escluso che con il doppio requisito il bonus possa raddoppiare a mille euro, ma su questo sono ancora in corso valutazioni sulle +coperture. I settori culturali di applicazione, oltre a quello del libro, verranno definiti a gennaio con gli operatori economici interessati dalla misura. Allo studio anche possibili sanzioni per gli esercenti che si dovessero prestare ad eventuali truffe organizzate con i fondi destinati al contributo.

Superbonus, proroga per condomini con delibere entro il 18 novembre

Tra gli emendamenti del governo depositati, la proroga al 31 dicembre 2022 per poter beneficiare del Superbonus al 110% vale solo per i condomini, ma a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori sia stata adottata prima del 18 novembre 2022.. Per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, invece, la Cila deve essere stata presentata entro il 25 novembre. E per i condomini che al 25 novembre hanno effettuato la Cila le delibere assembleari devono essere state adottate tra il 19 e il 24 novembre 2022.