Manovra, proroga Cig Covid con decreto. Ripartono le cartelle esattoriali ma stop atti esecutivi Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle

Da sinistra, Roberto Gualtieri e Giuseppe Conte (Ansa)

Giornata cruciale per la definizione della manovra 2021. È cominciata poco prima delle 18 la riunione in videoconferenza convocata dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i sindacati. In serata è poi atteso prima un vertice di maggioranza e a seguire un Consiglio dei ministri.

Si delineano i primi punti fermi dopo giorni di trattative. Per esempio sul delicato tema delle cartelle esattoriali. Blocco delle ingiunzioni di pagamento e delle procedure esecutive ma resta confermata la ripartenza delle cartelle. E' l'accordo raggiunto la scorsa notte, a quanto si apprende, nel corso del vertice di governo a Palazzo Chigi sulla manovra. Dopo la sospensione delle cartelle legata all'emergenza Covid, Iv e M5s chiedevano un nuovo blocco, fino a gennaio. Ma la soluzione di compromesso trovata è non bloccare le cartelle ma la fase esecutiva. Inoltre dovrebbe essere riaperta la rateizzazione per chi è decaduto. “Per noi - dice una fonte di Iv - è una follia far ripartire le cartelle la settimana prossima con tutto quello che sta accadendo ma questo è il compromesso raggiunto”.

Altro tema caldo quello della Cassa integrazione. Lo schema di intervento sugli ammortizzatori annunciato dal governo nel corso dell'incontro con i sindacati prevede la proroga della Cig Covid fino alla fine dell'anno per garantire la copertura a chi dovesse esaurirla già da metà novembre, anticipando la misura con un decreto legge collegato alla manovra. Con la legge di Bilancio si dovrebbero poi prevedere altre 18 settimane, da utilizzare nel 2021, che potranno richiedere anche le imprese che finora non hanno usufruito degli ammortizzatori di emergenza, e che si applicheranno con il meccanismo attuale, che prevede la gratuità dello strumento per le imprese che abbiano registrato perdite oltre il 20 per cento.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri dovrà trovare un non facile equilibrio tra le attese delle forze politiche di maggioranza (M5s, Pd, Italia Viva e LeU) e il budget a disposizione: la legge di Bilancio sarà di circa 40 miliardi, 17 dei quali da reperire dagli aiuti Ue. Dai ministeri è giunta una “lista della spesa” da più di venti miliardi.

Sul tavolo del Cdm dovrebbe arrivare una bozza del Ddl di bilancio, da inviare al parlamento entro il 20 ottobre, e il Dpb (Documento programmatico di bilancio), che il governo avrebbe dovuto già far pervenire alla Commissione europea (la scadenza era il 15 ottobre). È la fase della mediazione, dunque. Le istanze delle forze politiche di maggioranza sono molteplici.