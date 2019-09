Manovra, riprendere il filo delle riforme

3' di lettura

Come osservato da Fabrizio Pagani (29 agosto), l’accumularsi di segnali preoccupanti per l’economia globale, con ripercussioni negative per quella italiana, rende opportuno abbinare a politiche monetarie europee accomodanti una politica fiscale espansiva. Ed effettivamente questa strategia oggi appare fattibile politicamente, anche se la chance non arriverà all’Italia come manna dal cielo.



Sul problema più scottante del momento, c’è un consenso intorno al che fare, ma è relativo. All’Europarlamento, Christine Lagarde ha messo in guardia sulla futilità di lasciare tutto sulle spalle della politica monetaria («the European Central Bank is not the only game in town») e pertanto invocato un policy mix più equilibrato. Se ciò incita a un cauto ottimismo, non si può però dimenticare che l’Eurozona ha vissuto 10 anni di montagne russe.

Senza una riflessione approfondita su ciò che è stato fatto male, o che addirittura si è rivelato controproducente, non c’è nuovo tandem di leader a Bruxelles e Francoforte che possa magicamente risollevarne le sorti. Lo ha ripetuto Mario Draghi il 12 settembre: la trasparente e coerente applicazione del quadro di riferimento dell’Unione europea per la governance economica e fiscale, nel tempo e nei vari Paesi, resta essenziale per consolidare la capacità di tenuta della zona euro.

Compito non agevole quando le divisioni all’Eurotower sono sotto gli occhi di tutti. Se il Banco de España, per la prima volta nella storia, è venuto allo scoperto per appoggiare la revisione «di tutti gli strumenti a disposizione della Bce», dall’altro ci sono le dimissioni di Sabine Lautenschläger e la fronda di altri membri del Consiglio.



In Italia, la finanza pubblica, al netto ovviamente della neutralizzazione delle clausole di aumento dell’Iva, lascia spazio solo per aggiustamenti nella composizione della spesa, privilegiando quelle per l’istruzione, come ben spiegato sempre su queste colonne da Vincenzo Galasso e Andrea Gavosto. Forse per un po’ di deficit per una credibile e scaglionata riduzione delle aliquote per il ceto medio.