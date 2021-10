Manovra a rischio ingorgo, da convertire 7 decreti entro dicembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il consiglio dei Ministri di giovedì 28 ottobre è atteso per il varo della legge di Bilancio, vale a dire la Manovra per il 2022. Una volta approvato, il testo verrà presentato al Senato (il 2 novembre) e da lì inizierà l’iter parlamentare che deve portare all’ok del Parlamento entro il 31 dicembre. Tuttavia già adesso si può anticipare che sarà un percorso non facile: non solo il decreto legge fiscale che accompagna la Manovra deve essere approvato entro il 20 dicembre, ma le Camere hanno già il corso di conversione altri 7 decreti, che dovranno ricevere il via libera per dicembre.

I decreti Covid-Green pass

Sotto la lente ci sono soprattutto i 3 decreti Covid-Green pass. Quello sulle capienze ( riaperture dall'11 ottobre al 100% per cinema e teatri, 50% per le discoteche, 75% per gli stadi) è quello che scade più tardi, il 7 dicembre (è in prima lettura in commissione Affari costituzionali al Senato). Il decreto che estende il green pass ai lavoratori del pubblico e del privato è anch’esso in prima lettura a Palazzo Madama (sempre alla Affari costituzionali) e deve essere convertito in legge per il 20 novembre. Il primo decretoche estendeva il Green pass scade il 9 novembre ed è fermo alla Camera (ma di fatto le norme sono state riassorbite dal testo ora al Senato).

Dalle Infrastrutture alla giustizia

Ma ad attendere il via libera ci sono altre misure fondamentali: a cominciare dal decreto Infrastrutture, in discussione in prima lettura nelle commissioni Ambiente e in quella Trasporti della Camera, che potrebbe imbarcare importanti novità anche sul foglio rosa e i monopattini. Il testo scade il 9 novembre.

Altro decreto fondamentale è quello per sterilizzare il caro bollette : è in discussione in prima lettura in commissione Industria al Senato e scade il 26 novembre. È invece alla Camera in prima lettura (commissione Affari costituzionali) il decreto Giustizia con la stretta sull’aquisizione dei tabulati telefonici e che proroga la raccolta firme per i referendum (scade il 29 novembre).

C’è poi il testo approvato dal governo in piena estate, il 2 settembre, per far fronte agli incendi boschivi. Il testo è in commissione Ambiente del Senato in prima lettura (scade l’8 novembre) .