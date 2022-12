Manovra, tutte le misure: dal fisco alle pensioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Va verso un’approvazione a marce forzate la manovra alla Camera. In serata è previsto il voto fiducia posto dal Governo sul Ddl bilancio. Poi l’assemblea esaminerà, nel corso di una seduta fiume, le tabelle del bilancio, gli ordini del giorno e la Nota di variazioni approvata dal Consiglio dei ministri. Le dichiarazioni di voto finali e il via libera al provvedimento si terranno intorno alle 6 di domani mattina. Toccherà al Senato, dal prossimo 27, discutere il disegno di legge per approvarlo definitivamente, senza correzioni, entro la fine dell’anno. Famiglia, pensioni, reddito di cittadinanza, energia. I maxi capitoli della manovra 2023 cambiano dopo il concitato esame parlamentare. L’impostazione data dal governo resta però la stessa anche nelle modifiche introdotte alla Camera

Lotta alla povertà, stretta sul Rdc

Per i lavoratori “occupabili” il reddito di cittadinanza sarà corrisposto nell’arco del 2023 per 7 mensilità. Gli altri (nuclei con minori, anziani o disabili) continueranno a riceverlo fino a fine anno in attesa di una riforma complessiva. Il reddito decade dopo il primo no ad un’offerta di lavoro, anche non “congrua”. Per i giovani tra 18 e 29 anni che hanno finito la scuola l’erogazione è subordinata all’iscrizione o alla frequenza di corsi formativi. La quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. Per chi è in povertà assoluta viene istituito il reddito alimentare: pacchi antispreco con l’invenduto di negozi e supermercati saranno distribuiti ai più bisognosi.

Pensioni, aumentano le minime

Cambia la rivalutazione automatica degli assegni, con un aumento dall’80 all’85% dell’indicizzazione per quelli tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2.000-2.500 euro), e una riduzione degli scaglioni per le pensioni più alte. Opzione donna sale a 60 anni (riducibili di un anno per figlio fino ad un massimo di due) e per tre sole categorie: caregiver, licenziate o invalide. Le pensioni minime arrivano a 600 euro ma solo per gli “over 75” e solo per il 2023. Resta il divieto per la Pubblica amministrazione di conferire incarichi remunerati di qualunque tipo ai pensionati.

Rafforzati assegno unico e congedi

Il congedo parentale sale dal 30 all’80% e potrà essere usato anche dai papà: potrà essere utilizzato «in alternativa tra i genitori per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino». Per le famiglie numerose aumenta l’assegno familiare: dal primo gennaio la maggiorazione mensile forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli è incrementata a 150 euro (il 50% in più rispetto ai cento euro inizialmente previsti dal testo base della legge di bilancio).

I bonus, dalla casa allo psicologo

La novità più attesa riguarda il Superbonus. Per i condomini arriva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini per presentare la Cila per poter beneficiare del superbonus al 110%, purché le delibere assembleari siano state approvate entro il 18 novembre. Legata alle ristrutturazioni arriva la proroga della detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici green. Il tetto viene portato a 8.000 euro (dai 5mila previsti per il prossimo anno a legislazione vigente) rispetto ai 10.000 di quest’anno. Il bonus psicologo diventa permanente e sale da 600 a 1.500 euro, con tetto Isee a 50.000 euro. Le risorse però non sono molte: 5 milioni di euro l’anno prossimo e 8 nel 2024.