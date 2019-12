Manovra: sale al 40% la quota rosa nelle società quotate Il termine potrebbe ingannare: in realtà si tratta di norme antidiscriminatorie che hanno l’obiettivo di permettere un’equa partecipazione di donne e uomini di Nicoletta Cottone

(foxyburrow - stock.adobe.com)

2' di lettura

Si innalza dal 30 al 40% la cosiddetta “quota rosa” nei Cda delle società quotate. ha avuto, infatti, il via libera della commissione Bilancio del Senato l’emendamento alla manovra presentato da Donatella Conzatti (Iv), che ha ottenuto un consenso trasversale. Di fatto l’emendamento estende e proroga le disposizioni previste dalla legge del 2011 Golfo-Mosca che introdusse una quota rosa per consigli di amministrazione e di controllo delle società quotate.

Norme antidiscriminatorie

Il termine “quote rosa” potrebbe ingannare. In realtà si tratta di norme antidiscriminatorie che hanno l’obiettivo di permettere un’equa partecipazione di donne e uomini. Stabilisce, infatti, che una percentuale di posti sia riservata al genere sottorappresentato. Una misura che ha raggiunto l’obiettivo, visto che alla fine del 2011 la presenza femminile nei boards era di circa il 7 per cento. Un primo passo per il riequilibrio di genere nelle aziende, dove i dati di vertice vedono ancora troppe poche donne al comando. E dove ancora le disparità stipendiali sono forti.

La legge entrò in vigore nel 2012

La legge bipartisan, la 120/2011, prevedeva che dal 2012 i Cda delle aziende quotate e delle società a partecipazione pubblica dovessero essere composti per un quinto da donne. Poi dal 2015 la quota rosa salì a un terzo. Dunque misure di garanzia per la partecipazione femminile che anticiparono la normativa europea: la Commissione Europea adottò una legge simile, su scala comunitaria, a novembre del 2012, su spinta di Viviane Reding, all’epoca commissaria per la giustizia Viviane Reding. Ora, con il nuovo emendamento, un nuovo scatto in avanti del 10 per cento.

Il sistema sanzionatorio

La legge Golfo-Mosca prevede delle pesanti sanzioni: chi non rispetta le nuove regole riceverà una diffida della Consob a reintegrare il cda o i collegi entro quattro mesi. Per ulteriori inadempienze, poi, nuova diffida a reintegrare entro tre mesi. E per chi ancora non rispetta le regole arriva la decadenza del consiglio d’amministrazione o degli organi di controllo. E si deve anche mettere mano al portafoglio: sono previste sanzioni pecuniarie da 100mila a un milione di euro per i cda e da 20mila a 200mila per i collegi sindacali. Per le società quotate vigila la Consob, per le controllate pubbliche non quotate un regolamento del governo.

Obbligatorietà e sanzioni hanno favorito il rispetto delle norme

Vista l’obbligatorietà della legge e le sanzioni previste in caso di violazione, la percentuale di donne nei board è aumentata fino a raggiungere il 36 per cento. Un quaderno di finanza targato Consob ha analizzato l’impatto delle quote di genere sulla qualità dei board e sui risultati delle quotate negli anni 2008-2016. L’entrata delle donne ai vertici ha ridotto l’età media dei consiglieri, aumentato la diversità sul fronte di età, background professionale. Ed è aumentato il livello medio di istruzione.