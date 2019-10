Manovra senza scossa riformista di Guido Gentili

2' di lettura

Primo punto: la battaglia della legge di bilancio 2020 è appena iniziata e da qui al 15 ottobre (quando il Governo trasmetterà all’Eurogruppo e alla Commissione Ue il Documento programmatico) e al 20 ottobre (quando il disegno di legge di bilancio verrà presentato in Parlamento) aspettiamoci sorprese, piccoli e grandi bracci di ferro politici, avanzate e ritirate.

Secondo punto: se la Nadef era molto attesa, a ragione, per cominciare a capire con i primi numeri dove (e come) intendeva andare il nuovo Governo Conte, è un fatto che la “discontinuità” in chiave riformista presentata come punto politico di svolta dall’esecutivo giallorosso è rimasta nell’ombra, praticamente invisibile.

Sul primo punto, fino all’ultimo minuto utile come è ormai prassi, la predisposizione della Nota di aggiornamento di bilancio è passata all’insegna dello stop and go. La decisione di evitare gli aumenti Iva dal primo gennaio 2020 era sembrata passare – con un asse sostanziale tra il premier Conte e il ministro dell’Economia Gualtieri- attraverso una manovra che prevedeva anche una rimodulazione delle aliquote. Ma da qui al taglio “secco” e repentino per l’opposizione del Mov5 Stelle e di Italia viva” di Matteo Renzi il cambio in corsa è stato breve. Tuttavia il tema rimane, perché il disinnesco è prospettato ora attraverso più deficit e con una “lotta all’evasione” straordinaria stimata in 7 miliardi, copertura assai labile difficile da far digerire anche a Bruxelles. Politicamente il terreno era e resta scivoloso e la presenza di Italia viva al tavolo delle decisioni rappresenta per il premier Conte un problema in più. E che la strada sia ancora lunga e difficile lo dimostrano i 23 disegni di legge che accompagneranno la legge di bilancio. Dal Green new deal al Family Act alla riforma del catasto, trovare tutti gli accordi del caso sarà un’impresa vera.

“Sono un riformatore, non un mediatore”, ha detto Conte. Eccoci al secondo punto: il profilo riformista della manovra. Vero è che gli spazi erano oggettivamente esigui anche per la scelta a monte di non toccare né pensioni quota 100 né il reddito di cittadinanza insieme sterilizzando gli aumenti Iva, ma la manovra (indicata come priorità assoluta e prospettata come una scossa fiscale risolutiva alternativa alla Flat tax di salviniana memoria) per ridurre il cuneo fiscale che grava sulle buste paga dei lavoratori appare modesta: solo 2,7 miliardi a partire da luglio 2020, poi 5,4 miliardi dal 2021.

Del resto, la spinta sulla crescita porterebbe l’anno prossimo ad un una crescita del Pil a +0,6% dal previsto +0,4% e in totale ad un +0,4% in tre anni. E fa impressione, soprattutto, scorrere la tabella sulle previsioni della spesa pubblica. Quella per le pensioni (costo in più per quota 100 di circa 20 mld tra 2019 e 2021) cresce di continuo e sale al 15,9% e al 16,9% del Pil nel 2025 e nel 2030. Mentre la spesa per la scuola (altra emergenza sempre sulla bocca della politica) scende dal 3,4% del 2020 (3,5% previsto dal Def in aprile) al 3,2% del 2025 e al 3,1% del 2030.