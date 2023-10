Manovra, dalle sigarette alle multinazionali, chi pagherà più tasse

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se da una parte tra le misure previste dalla manovra c’è il rinvio fino al 1° luglio 2024 dell’entrata in vigore della plastic e sugar tax, dall’altra il governo ricorre allo strumento fiscale per recuperare risorse. Il Mef ha chiarito che il finanziamento delle politiche invariate (rinnovi contrattuali PA e sanità, missioni internazionali, Difesa) sono coperte anche con e aumenti delle accise sui tabacchi. In particolare, un miliardo di maggiori entrate è atteso da questi e dalla rivalutazione di terreni e partecipazioni. Sotto la lente sono finite anche le multinazionali.

Dal 2024 global minimum tax al 15% per multinazionali

Partiamo proprio da queste. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale. Il testo introduce norme volte al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax). Dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore la global minimum tax al 15% per i gruppi multinazionali con fatturato annuo superiore a 750 milioni di euro.

La stretta su colf e badanti

C’è poi una terza “situazione”. Qui, più che un aumento della tassazione, si delinea una stretta per colf e badanti che, pur essendo in regola con i contributi versati dal datore di loro, non si dichiarano e non versano imposte all’amministrazione finanziaria. Il campo è dunque quello della lotta all’evasione fiscale. Per stanare gli evasori l’amministrazione ricorrerà all’incrocio dei dati disponibili sia nell’anagrafe tributaria sia nella banca dati dell’Inps dove finiscono ormai da tempo registrati online i contratti di assunzione e soprattutto i contributi versati dalla famiglia dove la colf o la badante presta lavoro. I dati sui contributi saranno inviati all’amministrazione finanziaria la quale li incrocerà con le dichiarazioni e i versamenti Irpef effettuati dai lavoratori. In assenza di dichiarazioni o pagamenti gli uffici del Fisco chiameranno la lavoratrice per chiedere spiegazioni e invitarla all’adempimento spontaneo.