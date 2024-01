Manovra: dalla spending review alle infrastrutture, corsa per l’ok ai primi 6 decreti attuativi entro gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Manovra 2024 è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio scorso. Ma se alcune misure sono immediatamente applicative (dal taglio del cuneo fiscale alle pensioni con quota 103 con penalizzazioni), altre avranno bisogno di un ulteriore passaggio per non restare solo sulla carta. Nel dettaglio, serviranno 54 provvedimenti attuativi, di cui 6 la Manovra stessa stabilisce che dovranno vedere la luce entro il 31 gennaio. Alcune di questi riguardano norme molto attese, come quelle per la spending review degli enti locali o quelle con le risorse per le infrastrutture.

Risorse per gli enti locali

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il ministro dell’Economia, entro il 31 gennaio, dovranno provvedere alla ripartizione delle risorse di due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, ciascuno con una dotazione di circa 4,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all’attuazione di misure per gli enti locali, in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura. Il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Infrastrutture

La manovra ha istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche. Il fondo ha la finalità dichiarata di favorire il riequilibrio socio-economico e lo sviluppo dei territori. La definizione delle categorie di beneficiari, dei criteri e delle modalità di riparto delle somme spetterà, entro il 31 gennaio, a un decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il ministero dell’Economia. Il decreto dovrà anche stabilire le modalità di assegnazione, erogazione e revoca del beneficio, e il monitoraggio degli interventi previsti.

Spending review

La Manovra prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna dovranno assicurare risparmi di spesa pari a 250 milioni annui dal 2024 al 2028. Di questi, 200 milioni annui sono a carico dei comuni, mentre 50 milioni sono a carico delle province e città metropolitane. Gli importi a carico di ciascun ente andranno determinati con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con quello dell’Economia, entro il 31 gennaio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. Nel caso in cui l’intesa non venga raggiunta entro 20 giorni dalla data di prima iscrizione della proposta di riparto delle riduzioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il decreto è comunque adottato.

Alluvione

Nei territori colpiti dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, sono stabiliti credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, per una spesa di 50 milioni annui dal 2024 al 2048. La Manovra riconosce al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, in misura pari alla sorte capitale, agli interessi dovuti, nonché alle spese strettamente necessarie alla gestione. Le modalità di fruizione del credito di imposta saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio.