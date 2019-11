Manovra, allo Stato 42 miliardi di debiti locali

Il debito si mangia la spesa

In altri 1.700 enti, il 22% del totale, il debito assorbe una quota che oscilla fra il 12 e il 18 per cento della spesa. E il problema, come mostrano i dati illustrati la scorsa settimana dall’Ifel nella sua Assemblea nazionale, non conosce grosse distinzioni fra Nord e Sud del Paese. Solo il 42,1% dei Comuni italiani ferma le spese per il debito sotto l’8% del totale delle uscite, limite che sarebbe considerato fisiologico anche in base alle previsioni del Testo unico degli enti locali.

Oggi Comuni (video), Province e Città metropolitane pagano circa 1,8 miliardi all’anno di interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine: l’obiettivo è quello di tagliare drasticamente questi costi e liberare risorse per utilizzi più produttivi.

La soluzione spetterà a un decreto

In che modo? La norma finora inserita nella legge di bilancio non entra dei dettagli, e affida il tutto a un decreto dell’Economia da scrivere entro febbraio. Ma si tratta del classico gancio destinato a svilupparsi nel lavoro parlamentare.

Il lavoro tecnico al ministero dell’Economia però è in pieno corso, e costruisce una serie di scenari elaborati anche in base agli studi condotti pochi mesi fa per il salva-Roma. Il più “semplice” prevede il passaggio del debito allo Stato, con la conseguente riduzione del tasso di interesse e quindi della rata, il cui pagamento rimarrebbe però in capo al vecchio debitore.

Questo vale soprattutto per i mutui bancari, che risentono direttamente del merito di credito del debitore. Una grossa fetta di debito locale è però con Cassa depositi e prestiti, e in questo caso la prospettiva sarebbe diversa. Perché il trasferimento dei mutui al Tesoro potrebbe portare all’estinzione anticipata del finanziamento, con il pagamento di una penale che sarebbe comunque inferiore rispetto al costo attuale del debito. Anche in quel caso, insomma, il risultato per il consolidato della pubblica amministrazione sarebbe positivo.