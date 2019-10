Manovra / Stop graduale al superticket

Il ministro della Salute Roberto Speranza l'ha ribadito anche ieri incontrando i sindacati Cgil, Cisl e Uil dei pensionati: «Abolire il superticket», un passaggio fondamentale per mettere poi mano alla revisione dei ticket previsto in un Ddl collegato alla manovra. Per cancellare il balzello da 10 euro a ricetta su visite ed esami servono però 490 milioni. Si lavora dunque alla creazione di un fondo come quello dell'anno scorso (60 milioni), ma con una dote ben superiore. L'ipotesi è anche quella di far scattare l'abolizione o il graduale superamento non dal 1° gennaio ma da metà 2020.