Manovra, stop alla “tassa sui tavolini’ per 3 mesi, inclusi anche gli ambulanti

3' di lettura

Stop al pagamento della cosiddetta “tassa sui tavolini” per i primi tre mesi del 2022. È quanto prevede uno degli emendamenti riformulati alla manovra su cui hanno trovato un’intesa maggioranza e governo. Le risorse stanziate sono pari a 82,5 milioni di euro. Si tratta dell’azzeramento nel primo trimestre del Cup (canone unico patrimoniale, vale a dire l’ex Tosap/Cosap) e vale anche per i «commercianti ambulanti».

Raddoppia bonus mobili ma solo nel 2022



Il bonus mobili raddoppia, ma solo nel 2022. Uno degli emendamenti alla manovra riformulati secondo gli accordi tra maggioranza e governo prevede che il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50% per il bonus salga da 5mila a 10mila euro. Resta invece la soglia di cinquemila euro per il 2023 e il 2024. Il bonus riguarda mobili o elettrodomestici per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Loading...

Sfratti bloccati, aiuti a piccoli proprietari

Un fondo di solidarietà per i piccoli proprietari (non devono avere più di due immobili) che ne hanno affittato uno e ottenuto una convalida di sfratto per morosità ma che non hanno potuto metterla in esecuzione a causa della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (decisa con uno dei dl Covid). Con un emendamento alla manovra si stabilisce che il fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022, ed erogherà contributi (pari al 50% del canone, ma non oltre 6400 euro) ai proprietari di casa per ciascun mese per cui ha subito la sospensione dell’esecuzione, fino ad un massimo di 16 mesi.

Aumenta Fondo per non autosufficienza

Viene ulteriormente finanziato il Fondo per la non autosufficienza. Uno degli emendamenti alla manovra riformulati secondo le intese fra maggioranza e governo stanzia ulteriori 15 milioni nel 2022.

Aumentano fondi per donne vittime di violenza



Salgono i fondi per il reddito di libertà (cioè il sostegno per le donne vittime di violenza in condizione di povertà), per i centri antiviolenza e per il recupero degli uomini autori di violenze contro le donne. Una serie di emendamenti riformulati dopo il compromesso tra maggioranza e Governo assegnano per il 2022 altri 5 milioni di euro per il reddito di libertà, 5 milioni per il potenziamento dei centri antiviolenza e le case rifugio, e 2 milioni per le attività dei centri di recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. Inoltre, altri tre milioni di euro vanno al fondo per la formazione propedeutica all’ottenimento della certificazione di parità di genere