Manovra, strada in discesa per la nuova tranche di flessibilità da oltre 14 miliardi

Certo l'esordio della nuova Commissione soprattutto in seguito alla bocciatura di Sylvie Goulard fortemente voluta dal presidente francese Emmanuel Macron mette in luce una contrapposizione tra gli stessi schieramenti europeisti, popolari, socialisti e liberali che dovranno garantire il sostegno politico alla commissione presieduta da Ursula von der Leyen. I popolari mal digeriscono il protagonismo di Macron che ha apertamente contrastato il loro candidato alla presidenza della Commissione Manfred Weber.

Gli equilibri politici saranno più chiari non appena il nuovo esecutivo comunitario si sarà insediato, e avranno effetti diretti sulle scelte fondamentali che la Commissione proporrà ai governi su temi decisivi come la nuova governance economica, il completamento dell'Unione bancaria, il bilancio e le politiche infrastrutturali come il New green european deal annunciati dalla stessa Ursula von del Leyen e rilanciato dal commissario designato agli Affari economici Paolo Gentiloni. Sulla carta le condizioni per una nuova stagione che ponga in primo piano la crescita, gli investimenti e l'occupazione anche attraverso la rilettura in chiave di flessibilità delle attuali regole di bilancio, sembrano esservi. A patto che si decida di marciare sulla stessa strada.