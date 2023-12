Manovra, superbonus e fondi antiviolenza: ultime incognite prima del rush finale

I punti chiave Superbonus

Fondi antiviolenza

Sulla manovra gli ultimi nodi da sciogliere riguardano il superbonus e la questione die fondi anti violenza sulle donne. Questioni che si dovrebbero chiudere ad ore: la commissione Bilancio del Senato vuole chiudere l’esame del provvedimento nei tempi stabiliti, cioè entro il 18 dicembre. Per poi passare il dossier all’Aula il 20, e avere il via libera entro il 22 dicembre, con l’ultimo atto prima della pausa natalizia. Poi la pratica passerà a Montecitorio, per un esame lampo a cavallo tra Natale e Capodanno

Superbonus

Per il superbonus ancora da capire se le modifiche saranno inserite in manovra o rimandate al decreto milleproroghe da varare entro fine anno. «Stiamo lavorando perché nella manovra o in altri provvedimenti, come quello sulle proroghe, ci possa essere una breve proroga per il superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70% dei lavori. Quindi nessuna tolleranza per imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d’arrivo», ha detto il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani, ad Atreju

Fondi antiviolenza

C’è anche un’altra questione che la maggioranza sta discutendo col governo: la cifra finale da destinare alle modifiche parlamentari, che potrebbe salire un po’ sopra i 100 milioni, attualmente divisi in 60 alla maggioranza e 40 all’opposizione. Le opposizioni al Senato (Pd, M5S, Italia Viva, componenti del Misto e Autonomie) presenteranno il 18 l’emendamento unitario sulla violenza contro le donne, il tema su cui hanno deciso di convogliare tutti i 40 milioni della loro quota: ci sarà, tra le misure principali, l’aumento da 4 a 10 milioni del fondo per il reddito di libertà. Previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro privai che assumono donne disoccupate vittime di violenza (stanziati 3,7 milioni per il 2024); previsto un Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Se le risorse per le opposizioni dovessero crescere, ma di poco, verranno comunque convogliato nell’unico emendamento. Se invece le risorse fossero di più, l’opposizione punta a recuperare anche misure per gli alluvionati.