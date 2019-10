Manovra, tagliare i bonus fiscali? Le 4 ragioni che rendono la sfida impossibile L’obiettivo di revisione delle spese fiscali indicato dalla Nadef è recuperare maggior gettito in misura pari allo 0,1% del Pil, cioè circa 1,8 miliardi di Cristiano Dell'Oste

Si annuncia in salita la strada per la revisione delle spese fiscali nella prossima legge di Bilancio. L’obiettivo – indicato dalla Nota di aggiornamento al Def – è recuperare maggior gettito in misura pari allo 0,1% del Pil, cioè circa 1,8 miliardi (calcolati sulla previsione del Pil nominale per il 2020).

Rispetto allecifre monstre cui puntavano alcuni dei tentativi degli anni scorsi, è un importo più realistico. Inoltre, parte del gettito potrà arrivare anche dalla revisione dei «sussidi dannosi per l’ambiente» e da «nuove imposte ambientali» (il riferimento è al prospettato tributo da 0,2 euro al chilo sugli imballaggi plastica).

Ma non si può dimenticare che il riordino delle tax expenditures è un traguardo che si ripropone puntualmente dal 2011. E che finora non è mai stato raggiunto. Anzi, si è addirittura allontanato, perché tutti gli ultimi Governi – anziché ridurli – hanno lanciato nuovi bonus, spesso sfruttando l’effetto annuncio. L’ultima rilevazione ufficiale ne conteggia 513, ma è ferma al 2018 e non considera quelli introdotti dall’ultima finanziaria, né quelli destinati ad arrivare con la prossima: dal ritorno dell’Ace e del pacchetto Industria 4.0 per le imprese fino agli sconti per favorire la tracciabilità per i pagamenti (destinati sia agli esercenti che si doteranno di Pos sia ai consumatori).

Gli ostacoli sulla via del riordino