Manovra / Taglio al cuneo e detassazione degli aumenti retributivi

Per il taglio del cuneo fiscale si profila un intervento in due tempi. Nella legge di Bilancio saranno stanziati 2,5 miliardi per assicurare la copertura dell'intervento a partire dal 1° luglio 2020, che diventano 5 miliardi dal 2021. Ma le modalità attuative saranno individuate in uno dei collegati alla legge di Bilancio che dovranno stabilire se il taglio delle tasse ai lavoratori avverrà sotto forma di credito di imposta con un vantaggio in una sola tranche, oppure con detrazioni mensili in busta paga.