Manovra, dal taglio dell’Iva al reddito di cittadinanza: ecco i nodi ancora da sciogliere

L’incognita dell’esame parlamentare della manovra

Già, perché al di là di come finirà la partita al tavolo del Governo, l’incognita maggiore è l’iter parlamentare della manovra che dovrà essere approvata in un solo mese e assai probabilmente con un passaggio sostanziale (cioè con inserimenti di modifiche) solo alla Camera, pena l’esercizio provvisorio di bilancio.

Le perplessità di Fi sulla riforma del reddito di cittadinanza

Tra i partiti l’aria che tira non è proprio delle migliori. Silvio Berlusconi e anche i capigruppo azzurri, Ronzulli e Cattaneo, hanno in diverse dichiarazioni voluto ricordare quali siano le priorità di Forza Italia e si mostrano molto prudenti sulla riforma del reddito di cittadinanza che la premier vuole e da cui conta di reperire risorse anche per aumentare il taglio del cuneo fiscale. L'ipotesi di azzerare il Reddito ai cosiddetti “occupabili” pesa soprattutto al Sud dove gli azzurri conservano un credito elettorale significativo e non a caso a manifestare perplessità è stato il presidente della Regione Calabria, l’azzurro Roberto Occhiuto. I sondaggi danno in questo momento Fi in discesa e quindi il Cavaliere corre ai ripari.

La proposta della Lega: bonus per i matrimoni celebrati in chiesa

La Lega evita di esporsi platealmente ma non ci sta a rimanere nell’ombra. Va letta anche in questa chiave la proposta bizzarra e già ritrattata del bonus per i matrimoni celebrati in Chiesa. Nel frattempo Meloni conquista fiducia e Fdi è al 28 per cento.