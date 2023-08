Manovra, tappe e scadenze dell’esecutivo e i tavoli di confronto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Terminata la pausa estiva il governo inizia il cammino che poterà all’approvazione della legge di Bilancio. Prima, però, si passerà dalla Nadef, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, con un occhio su tutti i tavoli di confronto, nazionali ed europei, sui quali l’esecutivo è impegnato e che sono collegati alle scelte di finanza pubblica.

Si parte dai sindacati sulle pensioni

Il 5 settembre si discuterà di mansioni gravose e tutela previdenziale per le donne. Le pensioni sono uno dei temi centrali per la manovra e il tavolo tra governo e parti sociali è aperto da mesi. L’esecutivo lavora sulla flessibilità in uscita con l’obiettivo di confermare Quota 103 anche per il 2024 e, insieme, estendere le categorie dell’Ape sociale. Il giorno successivo è prevista la riunione di maggioranza in cui si inizieranno a delineare l’architettura e le priorità della legge di Bilancio.

Spending review

La caccia del governo alle risorse passa anche per la spending review. Al massimo per il 10 settembre i ministeri dovranno comunicare le proprie proposte di risparmio. Non saranno toccate le spese per i progetti del Pnrr, quelle per Transizione 4.0 e per la ricostruzione a seguito di calamità naturali. Il 18 altro tavolo con le parti sociali sulle pensioni, questa volta il tema sarà la previdenza integrativa.

Riforma fiscale

Entro il 20 del mese, le tredici commissioni di esperti messe in campo dal viceministro alle Finanze, Maurizio Leo, dovranno trasmettere schemi di decreti attuativi della riforma fiscale. La caccia del governo alle risorse per la legge di Bilancio si concentra anche sulle possibilità offerte proprio da quella, ad esempio con le risorse attese dal nuovo rapporto collaborativo tra fisco e contribuente.

Nadef e legge di Bilancio

Il 27 settembre è il termine per presentare alle Camere la Nadef, il documento che aggiorna le previsioni economiche e finanziarie del Def. In esso saranno indicati anche i possibili decreti collegati alla manovra, da presentare entro il 31 gennaio 2024 e che avranno una corsia privilegiata. Poi Palazzo Chigi dovrà inviare a Bruxelles (limite 15 ottobre) il Documento programmatico di bilancio. Il testo espone le principali linee di intervento della manovra ed è sottoposto al parere della Commissione europea. Si passa al 20 ottobre, quando il governo deve presentare in Parlamento il disegno di legge di Bilancio. A questo punto inizierà l’iter parlamentare che condurrà all’approvazione a ridosso della fine dell’anno. L’anno scorso il via libera è arrivato il 29 dicembre.