Manovra, tassa fortuna sulle microvincite sotto i 500 euro. Mini-rivalutazione delle pensioni Nella manovra spuntano altre novità al capitolo dei giochi. Sulla previdenza previsto il «ripescaggio» della Commissione tecnica per individuare nuovi lavori «gravosi» ai quali garantire la possibilità di pensionamento anticipato di Marco Mobili e Marco Rogari

Un’ulteriore stretta al capitolo giochi. Con la tassazione delle microvincite sotto i cinquecento euro. E una mini-rivalutazione delle pensioni, con l’indicizzazione che sale dal 97 al 100% per gli assegni compresi tra 1.522 e 2.029 euro. Sono le ultime novità introdotte nel testo del disegno di legge di bilancio in attesa che cominci dalla prossima settimana il suo cammino in Parlamento (al Senato) dove è già arrivato il decreto fiscale, che è stato assegnato alla commissione Finanze della Camera.



Tassa della fortuna sulle microvincite

La tassa sulla fortuna non risparmia le “microvincite”. Nell'ultima bozza del disegno di bilancio, il Governo ha esteso il prelievo sulle vincite al Superenalotto, al Superstar, al gratta e vinci e alle macchinette anche agli importi sotto i 500 euro. In questo anche chi centrerà un 2 al Superenalotto dei 5 euro che questa vincita in media paga ad ogni estrazione l'1,8% andrà allo Stato. E questo a partire dal prossimo 1° maggio 2020. Un prelievo che sulle piccole vincite diventerà dell'1,3% dal 1° gennaio 2021. La novità, come detto, è contenuta nell'ultima bozza di manovra dove è già stato previsto l'aumento dal 12% al 15% della tassa sulla fortuna per le vincite superiori ai 500 euro. Quest'ultimo aumento decorrerà dal 1° maggio 2020 così da poter assicurare la messa punto delle vincite erogate dalle oltre 200mila macchinette (Slot e Vlt) sparse sul territorio nazionale.



Rivalutazione pensioni fino a 2.029 euro

L’ultima bozza del disegno di legge di bilancio contiene alcune novità sul versante delle pensioni. È infatti prevista una misura che porta al 100% la rivalutazione degli assegni compresi tra 1.522 e 2.029 euro . Questi trattamenti sono attualmente indicizzati al 97%. Si tratta di una mini-rivalutazione che era stata già anticipata dal Governo ai sindacati nei confronti delle scorse settimane sul tema della previdenza. L’ultima bozza in circolazione della manovra, oltre alla proroga di un anno di Ape sociale e Opzione donna, prevede anche la formale nascita della Commissione tecnica per studiare e verificare la possibilità di allargare il bacino dei lavori “gravosi” ai quali garantire uscite pensionistiche anticipate. La Commissione, già annunciata al tempo dei governi a guida Renzi e Gentiloni ma mai istituita, dovrà essere resa operativa con un decreto del presidente del Consiglio (su proposta dei ministri del Lavoro e dell’Economia) da varare entro un mese dall’entrata in vigore della legge di bilancio.