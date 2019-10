Manovra / Tetti antiabuso per la flat tax: torna il limite ai dipendenti

Addio al superforfait del 20% e limiti antiabuso sulla flat tax al 15% per le partite Iva. Sono le due direttrici a cui lavora il Governo. Non scatterà quindi il nuovo regime per ricavi o compensi da 65.001 a 100mila euro il cui debutto era previsto per il prossimo 1° gennaio. Mentre per il regime forfettario con imposta sostitutiva al 15% (che diventa addirittura il 5% dello start up) si stanno valutando correzioni «per evitare abusi».