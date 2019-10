Manovra: torna il piano per abbassare il tetto al contante a mille euro. Conte: «Resta quota 100» Lo scenario è quello di un consiglio dei ministri che nella serata del 15 ottobre potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, che va inviato a Bruxelles entro la mezzanotte, mentre Decreto fiscale e Ddl d bilancio slitterebbero a un consiglio dei ministri successivo, probabilmente il 21

Manovra: lo sconto del Fisco vale più di quello dell’idraulico infedele

Tra le misure fiscali che accompagneranno la manovra 2020 torna, tra le ipotesi di intervento per limitare l’uso del cash, quella di abbassare il tetto per l’uso del contante da 3.000 a 1.000 euro. Una soluzione che potrebbe accompagnare altre misure per incentivare la moneta elettronica. Il tema sarebbe sul tavolo in vista del varo della manovra e del decreto fiscale collegato ma una decisione ancora non sarebbe stata presa e, a quanto si apprende, allo stato attuale non ci sarebbe accordo tra gli alleati sul punto.

«Quota 100 rimane, questo è l'indirizzo politico» ha anticipato intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del confronto risolutivo tra i partiti della maggioranza. «Vogliamo rivedere le misure ma conservarle».

Il premier: far quadrare conti è difficile

Per Conte «far quadrare i conti è sempre difficile per tutti, ma sui giornali leggo una rappresentazione errata della realtà: non c'è stato assolutamente quel clima che oggi viene riportato». Il riferimento è alle tensioni di cui si parla su alcune misure da inserire nel menù della manovra. Anche il deputato di Italia Viva, Luigi Marattin, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi detta acqua sul fuoco. Su quota 100 «nessuna barricata, abbiamo delle idee su come governare il Paese ed è giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat è sull'Iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilità».

In Cdm il Documento programmatico di bilancio

Il nodo è stato affrontato nel vertice sulla manovra che si è svolto in mattinata a Palazzo Chigi. Secondo fonti 5 Stelle, tra i punti concordati ci sarebbe la scelta di non modificare le finestre prevuiste per quota 100 e di non tassare le sim ricaricabili. Fonti del ministero dello Sviluppo economico danno invece per certo l'anticipo di un anno, al 2022, della deducibilità al 100% dell'Imu sui capannoni. All’incontro sulla legge di Bilancio hanno partecipato Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il viceministro Antonio Misiani, oltre a tecnici del Tesoro. Allo stato attuale, lo scenario è quello di un Consiglio dei ministri che potrebbe dare il via libera solo al Documento programmatico di bilancio, che va inviato a Bruxelles entro la mezzanotte, mentre Decreto fiscale e Ddl di bilancio slitterebbero a un Cdm successivo, probabilmente il 21 ottobre. Il Documento programmatico di bilancio costituisce l’ossatura della manovra: sarà proprio su questo documento che la Commissione Ue esprimerà a fine novembre il parere finale.