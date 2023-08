Manovra, tutte le richieste dei partiti di maggioranza: è caccia ai risparmi

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Evitare sprechi e inefficienze, come «il disastro del Superbonus 110%», che era scritto «malissimo» e ha prodotto «la più grande truffa ai danni dello Stato»: è la priorità del governo per delineare le risorse su cui costruire la manovra, come ha detto chiaramente Giorgia Meloni ai suoi ministri nella prima riunione del Cdm dopo la pausa estiva. Le risorse sono «poche», ha detto la premier. Quante, è ancora da capire e, ha precisato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, dipenderà anche dall’andamento del negoziato a livello europeo sul nuovo Patto di stabilità. Per fare cassa, ha aggiunto, non è esclusa la strada delle privatizzazioni, sollecitata da Forza Italia, perché «potrebbero esserci partecipazioni da cui è necessario disinvestire».

Manovra all’insegna della prudenza

La legge di bilancio entrerà nel vivo dopo la riunione di maggioranza in programma il 6 settembre. Ma già la presidente del Consiglio ha voluto chiarire le direttive da seguire e i paletti, all’insegna della prudenza. Deve essere, ha aggiunto, una manovra «seria, per supportare la crescita, aiutare le fasce più deboli, dare slancio a chi produce e mettere soldi in tasca a famiglie e imprese». Ma deve anche essere politica: «Dobbiamo consolidare la direzione» del taglio del cuneo, «un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga», e degli interventi a favore della famiglia, con l’obiettivo di contrastare la denatalità.

Loading...

I desiderata dei ministeri valgono 40 miliardi

La priorità non è più il caro-energia: «Gli sgravi - ha detto Giorgetti - torneranno di attualità nella misura in cui i prezzi di gas e elettricità lo consiglieranno». Lo scenario sarà più chiaro quando fra un mese l’esecutivo varerà la Nadef. Palazzo Chigi e Mef stanno esaminando i desiderata dei vari ministeri, che complessivamente supererebbero i 40 miliardi, ben oltre i 30 miliardi, la cifra attorno a cui potrebbe aggirarsi il monte risorse complessivo.

Le richieste della Lega

La Lega spinge per una mini-Quota 41 solo contributiva, vorrebbe ritoccare all’insù il deficit programmatico (fissato al 3,7% dalla Ue per il 2024) per guadagnare margini di manovra. Poi c’è la flat tax per le partite Iva con l’idea di andare oltre la soglia degli 85mila euro e la detassazione delle tredicesime . Altra priorità sono i fondi per le grandi opere (in particolare il ponte sullo Stretto) che la Lega vorrebbe scomputare dal deficit

Le priorità di Fdi

Assicurato un pacchetto natalità per il quale spinge Fdi: si studiano aiuti ai nuclei con 3 figli, agevolazioni per chi assume mamme, un bonus per il secondo figlio; mentre potrebbe richiedere più tempo il quoziente familiare, una misura fortemente voluta da Fdi (che consentirebbe di applicare le imposte all’intero reddito familiare e non a quello dei singoli componenti, riducendo ovviamente le tasse ai nuclei più numerosi) molto costosa, difficile da avviare subito