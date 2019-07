Manovra, tutti i rischi dei tagli alle spese fiscali di Carlo Cottarelli e Giampaolo Galli

Una delle varie proposte di riforma del sistema fiscale avanzate dai partiti di governo prevede l’introduzione di un’aliquota al 15% per i redditi familiari fino a 55.000 euro (la cosiddetta Flat tax), finanziata almeno in parte con tagli delle spese fiscali. Ci siamo concentrati su questo secondo aspetto in una nota pubblicata sul sito web dell’Osservatorio CPI. Su quali spese fiscali si può davvero intervenire? E quali sarebbero le conseguenze redistributive?

Le spese fiscali relative alla sola Irpef valgono in tutto 133 miliardi e possono essere distinte in spese fiscali in senso stretto e in senso ampio. Le prime favoriscono particolari categorie di contribuenti, rappresentando una deviazione rispetto alla normale struttura dell’Irpef (ad esempio, le detrazioni per spese di ristrutturazione). Le seconde, quelle in senso ampio, possono essere considerate parte integrante della struttura del tributo, quale ad esempio il regime della no tax area per i redditi più bassi.

Quasi tutte le spese fiscali in senso ampio, complessivamente 94 miliardi, possono essere ritoccate, ma difficilmente possono essere eliminate perché assicurano il rispetto di principi costituzionali o di trattati internazionali: è questo il caso, ad esempio, delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente o per familiari a carico. Tra le spese fiscali in senso ampio, quelle che sembrano davvero intoccabili sono solo quelle che evitano doppia tassazione. Si pensi alla deduzione per i contributi obbligatori, essenziale per evitare di tassare la pensione due volte.

