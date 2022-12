Pensioni, tutti i rilievi dei tecnici parlamentari su Quota 103 e «Bonus Maroni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano nella relazione tecnica alla norma su Quota 103 «tutti i dati e gli elementi necessari a una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi all’applicazione dell’istituto in esame, quali per esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati». Lo scrivono i tecnici del Servizio Bilancio di Camera e Senato nel dossier sulla Manovra chiedendo un approfondimento

I tecnici segnalano in particolare che la relazione tecnica che accompagna la misura «non espone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il settore pensionistico. Non sono altresì riportati gli elementi informativi in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps per l’erogazione del Tfr dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, quali la platea interessata, l’importo medio percepito e il numero di soggetti che hanno già richiesto l’anticipazione del Tfr».

Al fine di «verificare la stima degli effetti finanziari della norma», appare quindi necessario «acquisire gli ulteriori dati ed elementi di valutazione, sottostanti la quantificazione», conclude il Servizio Bilancio. Dubbi simili peraltro anche sul «bonus Maroni», l’incentivo per rimanere al lavoro. Secondo i tecnici parlamentari la relazione tencica «non esplicita alcuni dati ed elementi informativi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari».