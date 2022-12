Manovra ultime notizie: verso il via libera definitivo, chiuse dichiarazioni voto, in corso il voto sulla fiducia

10:04 Manovra: Calenda, fallita prima prova seria, “Aridatece Mario”

«Alla prima prova seria di governo il vostro esecutivo ha fallito. Non ha rispettato le promesse elettorali, non ha affrontato nessun problema strutturale, non ha cambiato quanto fatto dal governo Draghi, che pure avete fatto cadere, sull’energia, non è neppure stato in grado di gestire decorosamente il processo di presentazione e approvazione della manovra». Lo ha detto in Aula al Senato il leader del Terzo Polo Carlo Calenda in dichiarazione di voto sulla manovra. «E a Salvini e Berlusconi - ha continuato Calenda - chiedo: avete mandato via con arroganza e supponenza Mario Draghi a ridosso della sessione di bilancio per fare questo scempio? Mi verrebbe da dire, nel dialetto che mi accomuna alla presidente Meloni, “Aridatece Mario”. Voteremo convintamente contro questa indecorosa legge di bilancio».